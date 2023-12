Adunata 2025, a Pralungo riunione aperta alla cittadinanza con Comune e Alpini

Una riunione per meglio prepararsi all'Adunata nazionale degli Alpini, prevista a Biella il 9-10-11 maggio 2025.

È quanto ha stabilito il comune di Pralungo, come riportato nella parole del sindaco Raffaella Molino: “Tutto il territorio biellese dovrà essere pronto per accogliere le migliaia di persone che vi parteciperanno giungendo da tutta Italia e anche dall’estero. Anche Pralungo farà la sua parte e a questo scopo l’amministrazione e i gruppi Alpini di Pralungo e Sant'Eurosia indicono una riunione per martedì 5 dicembre, alle 21, presso la sala consigliare del Comune. Sono invitate tutte le associazioni del paese e chiunque possa contribuire portando idee, fornendo spazi per parcheggi, tende, camper, posti letto per alloggiare e brandine per allestire eventualmente il Polivalente ve ne fosse necessità”.