Da Calvino a Marco Polo, a Vigliano si inaugura il nuovo murales

Un viaggio che dura da 700 anni quello di Marco Polo che attraverso il racconto delle sue avventure in Oriente ha saputo portare fino ai nostri giorni conoscenze e sogni di inestimabile valore. Un viaggio che approda a Vigliano Biellese, con il nuovo murales degli artisti Fijodor Benzo e Corn79 dedicato a Marco Polo, a 700 anni dalla sua morte, e posto sulla facciata d'entrata della Biblioteca Civica Aldo Sola.

L'opera, realizzata dal Comune, in collaborazione con l'Associazione Stilelibero sarà inaugurata il giorno 10 maggio dalle 18 con evento dedicato. Un pomeriggio di letture e musiche a cura dell'Associazione Pericle e un aperitivo finale offerto.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto coordinato tra piu associazioni in collaborazione Stilelibero , Pericle, Pace e futuro e BI BOX e con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Biella, che si pone come obiettivo quello di riflettere sulla possibilità o l'impossibilità del viaggio di Marco Polo ai nostri giorni.