Finalmente! in serie D il Botalla si sblocca, FOTO

A volte serve pazienza, perché nello sport – metafora di vita – non sempre si può avere tutto e subito. Il Botalla TeamVolley ci ha messo qualche settimana, ma alla fine è riuscito a conquistare la prima vittoria nel campionatore regionale di Serie D. I segnali positivi si erano già apprezzati nelle scorse settimane: le giovani biancoblù espugnano 3-1 il campo di Rivalta, casa della 4Volley Ots Assembly.

Il commento di Alice ZIGNONE: «Abbiamo giocato come una squadra, trovando i giusti equilibri. Nonostante qualche momento buio di svantaggio, siamo riuscite a risalire grazie ad un atteggiamento più che positivo, quello che durante le scorse settimane ci è mancato. Abbiamo reagito bene anche alle richieste che ci sono state fatte dallo staff, sia in settimana che durante la partita. I momenti di calo ci sono stati, ma siamo riuscite a uscirne decisamente bene. Sapevamo di dover spingere e lavorare tutte insieme per portare a casa qualcosa, e finalmente lo abbiamo fatto. Ci aspetta un mese molto importante, dove possiamo iniziare ad avere qualche soddisfazione in più e smuovere la classifica, quindi ci prendiamo questi tre punti e arriveremo più che affamate per le partite che ci aspettano nelle prossime settimane».

SERIE D Girone A - 8a giornata

Sabato 25/11, Palestra S.E. “Pasta” di Rivalta (TO)

4Volley Ots Assembly – BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3 (25-27/16-25/26-24/18-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 7, Zignone 21, Piletta 8, Venturino 14, Gariazzo 11, Fantini 1, Damo 1, Allorto, Paniccia ne, Sola ne, Vioglio (L1). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

UNDER18

Domenica 26/11, Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Galvanotecnica Omegna Pallavolo 1-3 (26-24/17-25/21-25/23-25)

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Un passo indietro abbastanza inatteso, dopo i segnali positivi mostrati la scorsa settimana e sabato sera in D. La squadra è apparsa a tratti pasticciona, con una concentrazione intermittente e con errori - a volte tecnici a volte tattici - che hanno compromesso il risultato finale. Recuperato il primo set, ci siamo perse in una marea di imprecisioni sul primo tocco, errori di posizionamento, scelte cervellotiche sia come distribuzione del gioco che come scelta dei colpi in attacco. Un passo indietro anche per quanto riguarda la battuta, fondamentale anch'esso costellato di errori che hanno sistematicamente tolto ritmo alla gara e, spesso, alla rimonta in corso. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, gli obiettivi sono chiari e tutti perfettamente raggiungibili, visto il potenziale delle ragazze e l'impegno che le stesse mettono ogni giorno in palestra».

UNDER16

Domenica 26/11, Palestra comunale di Fontaneto d’Agogna (NO)

Sant’Alessandro Koala Pallavolo – DE MORI TEAMVOLLEY 3-1 (25-14/25-10/19-25/25-17)

Coach Marco ALLORTO: «Partenza contratta nelle prime due frazioni, dove sono emerse alcune lacune di gioco. Terza e quarta frazione invece ben giocate, contro una formazione di categoria. Paghiamo un po' le numerose assenze. Nel complesso, un'altra partita che ci va un po' stretta, per non aver portato a casa nemmeno un punto».

UNDER14

(RECUPERO) Venerdì 24/11, Palestra “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – ANGELICO TEAMVOLLEY 1-3 (23-25/28-26/20-25/19-25)

Sabato 25/11, Palestra L.S. “Antonelli” di Novara

Itof San Giacomo – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-3 (25-21/23-25/25-23/26-28/8-15)

Coach Ivan TURCICH: «Gara portata via per un soffio, sicuramente non meritata completamente. Abbiamo sbagliato tanto e creato veramente poco. Di certo, si è notato il poco contatto palla da inizio settimana, causa indisponibilità del palazzetto, ma va bene anche così. L'importante è aver portato a casa anche questa gara».

UNDER13

Domenica 26/11, Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Lotus Cerini U13 0-3 (24-26/13-25/23-25)

Coach Alessia DIEGO: «Partita sottotono delle nostre ragazze, con troppi errori di disattenzione che non hanno permesso di mantenere un ritmo di gioco costante dei 3 set».