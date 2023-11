Il Sottosegretario all'Istruzione Frassinetti in visita a Cavaglià e a Biella, FOTO e VIDEO

Giornata intensa quella di oggi lunedì 27 novembre nel biellese per il Sottosegretario all' Istruzione e Merito on.Paola Frassinetti, che con l'assessore regionale Elena Chiorino ha visitato prima la scuola elementare di Cavaglià, quindi a Biella la Pietro Micca, l’Istituto “Lamarmora – Fratelli delle Scuole Cristiane” e l XXV Aprile.

Nel primo pomeriggio l'on. Paola Frassinetti e l'assessore Chiorino hanno incontrato la stampa al Museo del Territorio per fare un primo bilancio della giornata. Presente anche il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti.

"E' stato quello di oggi un percorso molto ben scelto e calibrato da parte dell'assessore Elena Chiorino - ha esordito il Sottosegretario - perchè abbiamo visitato una scuola di un comune più piccolo Cavaglià dove si è visto un rapporto molto stretto tra i bimbi e gli insegnanti, e io personalmente do sempre molta attenzione ai comuni più piccoli, perchè rappresentano un presidio per il territorio. Dopo abbiamo visitato la Pietro Micca e a questo proposito faccio i complimenti agli assessori perchè come ex assessore comprendo le difficoltà che si possono trovare negli appalti".

"Oggi abbiamo toccato diverse realtà, dai comuni più piccoli alla città - ha esordito invece l'assessore Elena Chiorino - e per quanto riguarda Biella penso che sia stato fatto un buon lavoro per cercare di andare incontro alle esigenze delle scuole. Ora c'è un cantiere alla Pietro Micca che quando chiuderà ospiterà non solo i suoi allievi, ma anche parte di quelli della San Francesco che sarà a sua volta interessata dai lavori, e dove ora si trovano quelli della Pietro Micca". L'assessore nel suo intervento ha anche presentato al Sottosegretario con orgoglio l'ITS di Biella, una grande opportunità per i giovani biellesi ma non solo. "La scuola riveste un ruolo centrale nella politica regionale e il contatto diretto con il Sottosegretario Frassinetti ha consentito alla realtà scolastica biellese di portare all'attenzione del Governo tematiche significative come, ad esempio, l'ampliamento degli orari di asili nido per venire incontro alle famiglie. In Piemonte, dopo 50 anni di attesa, abbiamo approvato la legge sui servizi educativi per l'infanzia che prevede una migliore qualità delle attività, la maggiore accessibilità per i genitori con bambini dai 0 a 6 anni, flessibilità e adeguamento ai nuovi orari di vita e lavoro", ha concluso l'assessore.