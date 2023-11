Basket femminile, Bonprix BFB scala ancora la classifica

Un nuovo successo per la compagine biellese Bonprix BFB. Sabato sera ha espugnato il palazzetto di Rivalta per 67 a 55 centrando due obiettivi: battere una diretta concorrente per la corsa salvezza e posizionarsi in una più tranquilla zona di centro classifica. Fossimo a fine campionato, in questo momento sarebbe addirittura qualificata ai playoff.