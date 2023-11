Concerto con aperitivo finale a Valdengo

Il Comune di Valdengo e la Biblioteca Civica, in collaborazione con l’Associazione Culturale TORET ARTIST Tre Sei Zero di Torino, presentano ai cittadini una suggestiva serata Jazz dal titolo “Jazz from Movies”: un programma musicale incentrato su colonne sonore di matrice jazzistica e altre composizioni utilizzate in ambito cinematografico nel corso del ‘900. Oltre ai più famosi standard composti per i musical di Broadway, la band eseguirà composizioni di Duke Ellington, Sonny Rollins, John Coltrane e molti altri.

Il concerto è firmato “GreeenLeaves Quartet”, un gruppo di giovanissimi talenti selezionati dalla Direzione del Conservatorio G. Verdi di Torino per il Tour “I CONSERVATORI IN PIEMONTE”, iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero – appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia TORET ARTIST Management di Torino – che ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, stringendo proficue collaborazioni con Comuni e Associazioni Culturali del Territorio. Il tour, nelle sue prime due edizioni, ha dato vita ad un calendario di oltre 70 concerti, coinvolgendo 52 giovani Artisti. Il concerto sarà sabato 2 dicembre alle 18.30 presso il Piccolo Auditorium sito in Via Roma, 103 con ingresso libero. A seguire un delizioso aperitivo.