Biella, da NuovaMente “Concima il cervello per vivere meglio”

L’associazione culturale NuovaMente organizza per giovedì 30 novembre alle 21 la conferenza “ Concima il cervello per vivere meglio” con Fabrizio Salani.

Non ricordo più…. la mia memoria se ne sta andando… dimentico sempre più spesso… ho paura di avere una grave malattia degenerativa cerebrale. Frasi che ripetiamo sempre più spesso con l’avanzare dell’età.

Rita Levi-Montalcini diceva: “Se non riesci a ricordare dove hai messo le chiavi, non pensare subito all'Alzheimer; inizia invece a preoccuparti se non riesci a ricordare a cosa servono le chiavi.”

Cosa possiamo fare per migliorare la memoria ? Esistono tecniche, esercizi per alimentare/concimare la nostra mente? Scopriamolo insieme giovedì 30 Novembre con l’aiuto di immagini, filmati, esperimenti e piccole sorprese per sbloccare le potenzialità nascoste della nostra mente. Una serata curiosa, divertente e stimolante, in stile Freedom.

Fabrizio Salani, un “cercatore di tesori”, soprattutto per via del ritrovamento del foglio di pergamena, unica copia antica storicizzata e conosciuta del manoscritto Voynich; appassionato di reperti antichi e insoliti, manoscritti, icunaboli, incisioni, stampe antiche, arte moderna e contemporanea. Relatore di decine di conferenze su tematiche varie sovente indirizzate verso la ricerca dell’insolito e delle nostre potenzialità mentali

Prenotazione obbligatoria. Per info 3470537574; www.nuova-mente.org .