Il "no" dei ragazzi delle medie di Chiavazza alla violenza contro le donne, FOTO e VIDEO

I ragazzi delle medie di Chiavazza a Biella dicono "no" alla violenza contro le donne. E lo fanno con l'inaugurazione avvenuta questa mattina mercoledì 22 novembre, di una panchina che hanno realizzato loro, che ha trovato spazio nei giardino della scuola.

Per l'occasione la scuola si è fermata: professori e le classi si sono riunite in giardino. Alcune classi hanno letto dei pensieri, altri ragazzi hanno recitato.

All'evento ha preso anche parte Nicoletta Verardo dell'associazione "Non sei sola" del Centro Antiviolenza di Biella: " Ragazzi ma che bello è l'amore alla vostra età. Ma perchè si parla di amore e di violenza? come si riconosce il confine, quando l'amore diventa violenza? E' un passaggio che deve essere compreso fin da quando si è piccoli. Fate attenzione, la violenza deve sempre essere riconosciuta. Forse uno degli indizi è capire che c'è una persona che non accetta una litigata. Una litigata è una cosa sana, è un confronto, ma non deve esserci sottomissione di uno da parte dell'altra. Noi al centro riceviamo le donne adulte che chiedono aiuto. C'è uno sportello di ascolto in via Caraccio. C'è una rete. Quello che è molto importante, ricordate, è denunciare, decidere di fare una scelta di uscire dalla violenza che si sta vivendo. E anche voi a scuola ragazzi, avete dei professori, non siete soli, Se c'è qualche problema, parlatene con loro, perchè purtroppo la violenza non è solo una cosa "da grandi"".