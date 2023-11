TeamVolley cinico con la Pro Patria, arriva un secco 3 a 0

Sembrava una partita scontata, lo è stata per quasi tre set. Il bonprix TeamVolley non sbaglia e batte 3-0 il fanalino di coda Pro Patria Milano, che si presentava a Lessona a secco di punti e senza aver vinto ancora un set nel campionato di Serie B2. Davvero giovanissima la formazione milanese, che al netto della differenza di tecnica ed esperienza si è fatta valere per un piccola parte della terza frazione: il futuro è dalla loro. Per le biancoblù, altri tre punti da depositare sul conto-salvezza, in vista della trasferta in casa della capolista Novate.

Coach Fabrizio Preziosa non fa turnover e schiera Caimi al palleggio, Diego e Biasin in banda, Binda e Bonini centrali, Filippini opposto e Garavaglia libero. L’avvio di primo set conferma le attese: il gap con le milanesi è percepibile, tanto che sul 10-4 il coach ospite ferma il tempo. Il divario non scende mai sotto i cinque punti, il TeamVolley fa il suo compito e dall’altra parte della rete la Pro Patria fatica a fare tutto. Sul 17-8, coach Brugnone prova a schiarire le idee alle sue ragazze in ottica set successivi. Il parziale è talmente monocromatico che coach Preziosa fa rifiatare Caimi, ne approfitta Masserano per fare esperienza in B2.

Entra anche Lorenzon per Filippini. Cambiano i musicisti, non lo spartito: 25-11. Ritorna lo starting-six originale per il secondo set. L’incertezza dura quattro scambi, perché potenza e centimetri sono davvero impari e il Bonprix prende il largo. I time-out milanesi arrivano prima sull’11-6, quindi sul 16-8, senza che la trama cambi. C’è spazio per Fallarini che rileva Binda sottorete, Spinello si alterna con Garavaglia, Lanzarotti e Frascarolo entrano per Biasin e Diego, Lorenzon torna in campo. La girandola di cambi aiuta a mantenere vivo il pathos, ma due ace di Fallarini e un attacco centrale di Bonini siglano un 25-12 natalizio. Terzo set che riparte con la formazione base, ma Fallarini rimane al posto di Binda e i liberi si alternano per tutto il set.

La partenza della Pro Patria è sempre incoraggiante, il 6-8 costringe addirittura coach Preziosa a mettere le mani a T. Sul 9-13 nel Palasport si sentono le catene degli spettri di un set inquietante, ma capitan Diego serve forte e infila un 3-0 di parziale che porta al time-out di Brugnone. Sant’Alessia si carica il TeamVolley in spalla, mette la freccia e sorpassa. Seconda chiamata dalla panchina milanese sul 20-16, ma la battuta pecca, il TeamVolley ringrazia e Fallarini fa scendere il sipario sul 25-20.

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Nei primi due set abbiamo rispettato dei buoni standard e siamo andati via subito, in un tipo di partita dove non era semplice mantenere costante l’attenzione. Gli equilibri in campo non sono mai stati in discussione. Nel terzo, non ci siamo ripetuti e abbiamo permesso alla Pro Patria di scappare sul +4; demerito nostro, perché abbiamo sbagliato quattro battute e pasticciato diversi palloni, facendo più errori che nell’intera gara. Poi abbiamo macinato gioco e dato continuità al servizio e alla difesa, ma questo dimostra che la nostra continuità mentale e tecnica non è ancora a livelli adeguati. Il turnover? Era quello che volevamo fare, speravamo che la partita lo permettesse. Non voglio dare “contentini”, voglio che tutti siano pronti nel momento del bisogno. Ho risparmiato solo Guzzo, reduce da un infortunio e alle prese con la riabilitazione, ma che ci sarà dalla prossima”.

Aggiunge Marta CAIMI: “Una partita difficile dal punto di vista mentale, perché non siamo partiti al 100% ma pian piano abbiamo ingranato. Nel terzo set abbiamo fatto molta fatica ma, un punto alla volta, abbiamo rimesso la testa a posto. Sabato prossimo ci attende un avversario ben diverso, già questa settimana abbiamo iniziato a preparare la sfida con Novate a livello mentale e fisico, ancora più difficile perché in trasferta. Cercheremo di alzare l’asticella, esprimendo il nostro gioco migliore”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – BRACCO PRO PATRIA VOLLEY MILANO 3-0 (25-11/25-12/25-20)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 4, Masserano, Diego 12, Frascarolo, Bonini 7, Fallarini 5, Filippini 13, Lorenzon, Biasin 5, Lanzarotti, Garavaglia (L1), Guzzo ne, Spinello (L2), Binda 6. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.