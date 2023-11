SPB Ilario Ormezzano Sai troppo fallosa, PVL la spunta 3 a 0

La SPB Ilario Ormezzano Sai non riesce a tenere testa agli attuali secondi in classifica. PVL ha presentato una formazione esperta e che ha saputo mettere in difficoltà i bluarancio. Un 3 a 0 pesante, dettato da un gioco più fluido dei padroni di casa, soprattutto in fase di cambio palla.

La SPB Ilario Ormezzano Sai entra subito in partita con i centrali, riuscendo a contenere lo svantaggio. Sulla fase finale sembra che non ci sia più nulla da fare, ma un grande turno in battuta di Marchiodi riporta i biellesi sul 24 a 23. Purtroppo lo stesso Marchiodi sbaglia la battuta per pareggiare, lasciando il primo set ai ragazzi di Cirié. Nel secondo e nel terzo set i bluarancio fanno fatica a trovare punti in attacco e l’opposto avversario mette a ferro e fuoco la difesa biellese. Anche se la fase di cambio palla funziona, i biellesi non riescono a tenere il passo, concedendo prima 25 a 14 e poi 25 a 17, seppur lottando fino alla fine.

“Dato che il nostro obiettivo è crescere, bisogna cercare di farlo aumentando il livello perchè le ultime partite ci hanno mostrato che il gap è ancora troppo ampio per competere in questa categoria – commenta Claudio Avalle - Ogni settimana avremo un’opportunità per provare a farlo partendo già dalla prossima gara con Mozzate. L’importante è continuare a lavorare con determinazione e non mollare davanti alle difficoltà.”

“Peccato perché ha funzionato abbastanza bene la fase di rice-primo attacco contro una squadra di alta classifica – sottolinea il coach Di Lonardo - Abbiamo fatto un grosso passo avanti in quella fase, non siamo riusciti a contenere il loro giocatore migliore in attacco. L’opposto avversario ci ha messo in grande difficoltà nella fase muro-difesa e noi abbiamo sbagliato troppo. Per migliorare dobbiamo ridurre il numero di errori, soprattutto in attacco, così da rimanere attaccati alla partita in ogni situazione.”

PVL Ciriè - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-0

Parziali: 25-23; 25-14; 25-17.

Tabellino: Avalle 12, Bottigella 1, Debenedetti 1, Frison D. 6, Frison E. 2, Giacobbo 5, Mangaretto 6, Marchiodi 5, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Mazzoli, Ressia (L), Scardellato.