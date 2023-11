Dal 10 al 12 novembre torna Ben Cuncià, VIDEO

La sesta edizione del festival della polenta concia biellese si terrà nel secondo fine settimana di novembre. Ben Cuncià è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon mangiare in compagnia. Oltre trenta ristoranti di Biella, Oropa e provincia proporranno anche quest’anno un menu speciale -al prezzo fisso di 28 euro- che comprenderà, assieme alle più gustose proposte della tradizione locale, la regina della manifestazione, la polenta concia.

Per i bambini sotto ai 10 anni, è previsto un menù speciale a 10 euro (“Ben Cuncit”), e tutti i partecipanti riceveranno il tradizionale kit omaggio, composto da grembiule, tovaglietta e cucchiaio in legno da collezione. Partecipare a Ben Cuncià è molto semplice: basta accedere al sito www.bencuncia.it, scorrere i menù dei “Risturant” aderenti, scegliere il preferito e prenotare a pranzo o a cena.

Al Ben Cuncià 2023 non mancheranno poi le consuete iniziative che da sempre accompagnano la manifestazione, come il “Ben Cun…cheese!”, il concorso fotografico realizzato in collaborazione con il fotografo Stefano Ceretti che tutti gli anni premia i migliori scatti dei partecipanti all’evento e il “Descuercé”, un programma di escursioni alla scoperta del Biellese, con finale al ristorante, realizzate in collaborazione con Nabumbo.

E per tutti coloro che decideranno di approfittare del Ben Cuncià per visitare Biella e il Biellese, è consigliabile consultare la sezione del sito chiamata “Antedurmi”, e approfittare dell’offerta speciale 3X2 di AIGO, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità e Ricettività Diffusa. In Occasione del festival, infatti, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre sarà possibile prenotare tre notti al prezzo di due in una delle 22 strutture aderenti sparse sul territorio.

“Inoltre, anche quest’anno abbiamo pensato ad alcune iniziative speciali”, dice Christian Clarizio, Presidente della ProLoco Biella e Valle Oropa, ente organizzatore della manifestazione. “La prima è il Simposio di apertura della polenta concia biellese, un evento unico che si terrà mercoledì 8 presso MeBo Experience, il museo del formaggio e della birra di Biella nato dalla collaborazione fra due aziende iconiche del nostro territorio: Botalla Formaggi e Menabrea. Un menù speciale costruito dalla sapiente arte della Famiglia Ramella a base di polenta, formaggi e birra. La visita al museo è inclusa! Il secondo evento invece si terrà giovedì 9 alle 18:00 presso la Bursch di Campiglia Cervo e si chiama Ben Cuncià incontra Vèrmut! Una serata speciale insieme a Food Academy fra degustazioni dei migliori Vermouth con Terry Monroe di Opera 33 accompagnati da finger food e tante altre proposte preparate da Erika Gotta, miglior chef under 35 del 2022. Per entrambi questi eventi i numeri sono limitati ed è necessario prenotare”.

Anche quest’anno ci saranno in palio gli ormai famosi grembiuli d’oro che permetteranno a chi li troverà al proprio posto a tavola di vincere ricchi premi.

Ben Cuncià è un’iniziativa che nasce per valorizzare il territorio Biellese attraverso la sua gastronomia e sostenere così l’economia locale: un punto fermo degli organizzatori che ha orientato anche la scelta dei fornitori e dei partner commerciali. “A due settimane dal lancio ufficiale di questa sesta edizione, stiamo già registrando numerose prenotazioni. Non sarà facile superare le 5000 presenze dell’anno scorso ma siamo fiduciosi: anno dopo anno infatti, anche grazie al passaparola, la popolarità di Ben Cuncià è cresciuta molto, sia a Biella che fuori provincia” dice Stefano Murdaca, vicepresidente della ProLoco di Biella e Valle Oropa.

Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza: “Fondazione BIellezza valorizza le identità del territorio Biellese anche attraverso il supporto a manifestazioni che possano richiamare pubblico e turisti italiani e internazionali. Il Biellese è una terra dalle mille sfaccettature ed è importante farne conoscere l’autenticità e le meravigliose eccellenze. Paesaggio, natura, cultura e buona tavola sono attrattori cardine per un rilancio del turismo di qualità. Appuntamenti come Ben Cuncià sono dei buoni pretesti per scoprire il nostro territorio e Fondazione BIellezza è insieme agli organizzatori per diffondere il buon vivere e il gusto del Biellese”.