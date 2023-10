Bonprix TeamVolley, serataccia a Bellusco

Serviva un’impresa per uscire indenni dalla trasferta di Bellusco, casa del Volley Brianza Est. Purtroppo, il bonprix TeamVolley non riesce a contrastare le forti brianzole, etichettate già alla vigilia come una delle “big” del campionato di Serie B2 nazionale, e incappa in un secco 3-0.

Una sola novità nello starting-six di coach Fabrizio Preziosa. La giovane Giorgia Fallarini fa il suo esordio da titolare nel ruolo di centrale, affiancata alla più esperta Giulia Bonini. Per il resto, nessuna sorpresa: Marta Caimi al palleggio, Alessia Diego e Beatrice Biasin in banda, Vanessa Filippini opposto e Anna Garavaglia libero. Il primo set è abbastanza equilibrato, le padrone di casa conducono ma le biancoblù sono brave a rimanere in scia. Qualche imprecisione al servizio è però fatale, perché Bellusco non ha bisogno di regali e alla fine si impone 25-22. Decisamente monocromatico il secondo parziale di gara.

L’equilibrio regge solo nei primi scambi, poi il TeamVolley spegne la luce e sparisce dal campo. Sul 18-8, coach Preziosa apre la girandola dei cambi: entrano Masserano, Lorenzon, Spinello, Frascarolo e Lanzarotti, ma non è una gara facile da approcciare e il tabellone alla fine dice 25-8. Nel terzo set, si torna a vedere qualcosa di buono. Le lessonesi sono combattive e partono bene, ma inciampano poi nei soliti errori al servizio e a muro. Dal 23-20, un paio di imprecisioni individuali portano al 25-21 su cui cala il sipario.

A parlare è il vice-coach, Paolo Salussolia: “Serataccia. Sapevamo di venire a Bellusco e trovare delle condizioni tecniche molto difficili, contro una squadra forte. Il problema è che non abbiamo applicato in partita le indicazioni sviluppate in settimana. Quando lo abbiamo fatto, il match è diventato incerto e combattuto, ma appena abbiamo smesso, le avversarie sono di nuovo scappate via. Nel primo set abbiamo sbagliato (male) una marea di battute, ben 8, facendo male a muro-difesa. Un parziale che potevamo tranquillamente vincere. Nel secondo, sull’8-6 si è spenta completamente la luce. Non abbiamo fatto più nulla in difesa e ricezione, cosa che ha influito sull’attacco. Abbiamo completato le rotazioni dei cambi. Nel terzo set siamo stati più combattivi, fino a quota 10. Poi i soliti errori che, nonostante un buon break al servizio di Biasin, hanno condotto alla sconfitta. Non abbiamo mai preso ritmo in questa partita; quando stavamo per riuscirci lo perdevamo da soli sbagliando le battute: 17 in totale. Contro una squadra quadrata, non ne esci più fuori”.

Polisportiva Bellusco/Volley Brianza Est – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (25-22/25-8/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Diego 10, Fallarini 1, Garavaglia (L1), Masserano, Lanzarotti, Filippini 9, Binda 2, Frascarolo 2, Biasin 6, Lorenzon, Spinello (L2), Guzzo ne, Bonini 5. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.