Biella Motor Team, a novembre il corso navigatori

Anche se la stagione 2023 deve ancora vedere il suo completamento, in casa Biella Motor Team si inizia a guardare al futuro. Infatti, la scuderia biellese ha organizzato nel mese di novembre un doppio appuntamento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle corse.

In collaborazione con l’Automobile Club Biella ha organizzato per la serata di giovedì 9 novembre, presso i locali della sede AC Biella in corso Matteotti, il corso - gratuito - a cui è obbligatorio partecipare per ottenere per la prima volta la licenza di guida Aci Sport.

Invece nelle successive serate del 16, 23 e 30 novembre, presso il ristorante pizzeria Ghost’s (via Trieste 45, Biella) si svolgerà il corso navigatori che sarà tenuto dai componenti della stessa scuderia. Per maggiori informazioni contattare Claudio al numero 335.6683943 oppure Eraldo al numero 338.3969137 oppure scrivere all’indirizzo segreteria@biellamotorteam.it