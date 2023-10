Biellese in lutto per la morte di Roberto Rossi, aveva 64 anni

Un'altra grave notizia ha gettato nel dolore la comunità sportiva del podismo biellese. In queste ore, è mancato a soli 64 anni Roberto Rossi, Brigadiere dei Carabinieri in congedo e apprezzato runner biellese. Per diverso tempo è stato membro del Nucleo Radiomobile di Biella e da 4 anni era in pensione.

Inoltre è stato portacolori di Gac Pettinengo, Gaglianico '74 e Amron Team ed ha corso in ogni angolo del Biellese e d'Italia. Appassionato di maratone, ha affrontato anche quella di New York.

Il Santo Rosario sarà recitato a Vigliano Biellese nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle 17 di domani. Sempre a Vigliano avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di lunedì 30 ottobre.