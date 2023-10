L'ospedale di Ponderano tra i migliori italiani per interventi tempestivi in caso di infarto

L’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) e l’azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ad Ancona, sono i due ospedali che hanno fornito migliori cure ai cittadini. Lo sostiene l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) nel suo ultimo Piano nazionale esiti, che ha presi in considerazione l'attività in 1400 ospedali tra pubblici e privati. Nell'elenco c'è però anche l'ospedale di Ponderano, inserito nella top ten delle strutture che hanno proporzioni più elevate di angioplastica eseguita tempestivamente, secondo solo alla Casa di Cura Città di Lecce.

L’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) e l’azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ad Ancona hanno incassato buoni giudizi da Agenas per almeno 6 aree cliniche, che vanno dai tumori agli infarti, dall’area osteomuscolare ai parti. Il terzo è l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo e il quarto l’Humanitas Mater Domini di Castellanza in provincia di Varese.

Per quanto riguarda la provincia di Biella, l'ospedale di Ponderano, è tra i primi 10 che si qualificano come migliori per quanto riguarda la tempestività di accesso all'angioplastica coronarica (Ptca) nei casi di infarto, tenendo in considerazione la proporzione di interventi effettuata entro 90 minuti, rimasta tra l'altro complessivamente costante nel triennio, il 56% nel 2020 e il 57% nel 2022.

Prima di Biella nel report c'è la Casa di Cura Città di Lecce. Seguono l' azienda ospedaliera universitaria Mater Domini” (Catanzaro); azienda ospedaliera università Policlinico Tor Vergata (Roma); Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II (Sciacca); ospedale Del Cuore G. Pasquinucci (Pisa); Presidio ospedaliero S. Antonio Abate (Erice); stabilimento di Ascoli Piceno; stabilimento di Pesaro; Presidio ospedaliero di Chiari (Brescia).