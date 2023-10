Cartello a terra in Strada Barazzetto Vandorno, un cittadino scrive a Babbo Natale

Riceviamo e pubblichiamo:

"Già dovrei chiederlo al Comune e l'ho già fatto. Ma la solerte amministrazione è perfino riuscita a rimuovere un segnale che già c'era e doveva rimanere lì. Magari tu riesci a esaudire il mio desiderio.

Devi sapere che la scorsa estate la ditta incaricata da Open Fiber ha eseguito dei lavori in Strada Barazzetto Vandorno, per alcuni scavi ha rimosso il cartello di divieto di sosta, lasciandolo a terra. Gli operai se ne sono andati intorno alla metà del mese di agosto, senza più tornare. Hanno lasciato perfino alcune transenne.

Dopo un mese ho capito che nessuno sarebbe intervenuto per asfaltare la parte rotta della strada e neppure per sistemare l'area del cantiere. Mi sono rivolto al Sindaco Corradino, che mi ha risposto che avrebbe trasmesso la segnalazione all'ufficio competente.

Passato un altro mese, mi sono rivolto all'assessore ai lavori pubblici. Prima mi ha detto che avrebbe sollecitato la ditta, poi, a fronte di un mio sollecito nei suoi confronti, mi ha chiesto di mandare le specifiche del cartello.

Dopo pochi giorni, qualcuno lo ha rimosso e l'amministratore comunale non risponde più.

Caro Babbo Natale, la strada è stretta e se qualcuno posteggia dalla parte opposta del mio cancello, non si riesce a fare manovra. Pensa, avevo già chiesto anche di avere la rimozione forzata, ma il comandante della Polizia Municipale non vuole metterlo e non ha il coraggio di mettere per iscritto le scuse assurde che ha pronunciato al telefono.

Naturalmente, il sindaco e gli assessori non sembrano riuscire a far funzionare la macchina comunale. Del resto, quando chiamavo i "vigili" per far almeno fare una contravvenzione a chi non rispettava il divieto, per avere l'onore di veder arrivare una pattuglia, dovevo telefonare al primo cittadino. Ora, per uscire di casa, se troverò mezzi posteggiati dove non si deve, non potrò più fare nulla.

Potresti esaudire tu, caro Babbo Natale, il mio desiderio? Già che ci sei, so che è un desiderio immenso, forse troppo grande anche per te, dona alla città un sindaco più capace e determinato, non serve che si faccia fotografare ovunque, ma che lavori per i cittadini.

Non devi farlo entro Natale, va bene anche per le prossime elezioni. Naturalmente, ti prometto che sarò più buono, magari dopo aver visto rimettere il cartello al suo posto"