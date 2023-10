Escursionista bloccato tra Rassa e Campertogno nella vicina Valsesia. Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino lo riportano a valle

Ieri sera il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco hanno effettuato un intervento congiunto per recuperare un escursionista bloccato dalla nebbia nella zona del Santuario di Sivella tra i comuni di Rassa e Campertogno (VC). L'allarme è stato lanciato intorno alle 15, sul posto è giunto l'elicottero dei Vvf che, a causa del maltempo, non è riuscito a raggiungere il disperso ma ha effettuato un trasporto squadre fino a circa 1400 metri di quota. Da lì, due tecnici Sasp, 2 Sagf e 1 Vvf hanno proseguito a piedi fino al santuario che sorge intorno a quota 2500 metri sulla Punta Sivella. L'uomo è stato raggiunto intorno alle ore 19 e poiché si trovava in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato a valle a piedi. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23 con l'arrivo della comitiva a Campertogno. Si è rivelata fondamentale la conoscenza del territorio da parte dei tecnici intervenuti che ha consentito di individuare il percorso nonostante la nebbia e al buio.