Agrifood Export Hub, oltre 100 incontri con operatori esteri a sostegno di business imprese agroalimentari e vitivinicole

Far conoscere le eccellenze agroalimentari e vitivinicole del territorio sui mercati internazionali: questo l’obiettivo dell’incoming che vede protagoniste diciassette imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO e dieci operatori esteri provenienti da Francia, Olanda, Spagna e Polonia. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Agrifood Export Hub”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con l’Azienda Speciale Fedora.

Nella giornata di lunedì 23 ottobre gli imprenditori locali hanno incontrato importatori, grossisti, ristoratori e rappresentanti di negozi delicatessen stranieri, realizzando oltre 100 incontri d’affari che si sono svolti a Novara, presso il ristorante “L’orto in cucina” della cooperativa Gerico. Le imprese del food&wine che hanno aderito all’iniziativa e per le quali i buyer hanno manifestato il proprio interesse sono: Audere s.r.l. (Borgomanero, NO), Azienda Agricola Cantine Cogo di Cogo Stefania (Gattico-Veruno, NO), Azienda Chiovini Paride e Randetti Maria Elena (Sizzano, NO), Bertolino s.n.c. (Villadossola, VCO), Botalla s.r.l. (Biella), Chicco Caffè s.r.l. (Valduggia, VC), Cooperativa Sociale Raggio Verde Onlus (Vigliano Biellese, BI), Ecorì Agricola s.r.l. (Vercelli), Eredi Angelo Baruffaldi s.r.l. (Castellazzo Novarese, NO), Fontechiara di Baldone Chiara (Borgomanero, NO), Goio Pietro e Goio Emanuele società semplice agricola (Rovasenda, VC), Il Chiosso società cooperativa agricola (Gattinara, VC), Pietraforata Cantine in Ghemme (Ghemme, NO), Pietro Cassina (Lessona, BI), Primavera Foods Farm s.r.l. (Asigliano Vercellese, VC), Risi&Co s.r.l. (Lignana, VC) e Solleone Bio s.r.l. (Valdengo, BI).

Il programma è continuato martedì 24 ottobre con la visita degli operatori esteri presso gli stabilimenti delle imprese locali selezionate in base agli esiti dei b2b. «Il modo migliore per promuovere i propri prodotti è coinvolgere i potenziali partner d’affari in esperienze dirette, che ne facciano toccare con mano la qualità» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Esiste un forte interesse verso il consumo di prodotti Made in Italy, anche in ambito agroalimentare e vinicolo, che le nostre imprese sono assolutamente in grado di soddisfare. Con questo progetto vogliamo aiutare gli imprenditori del territorio a sviluppare strategie di internazionalizzazione efficaci, per far conoscere le produzioni di eccellenza dell’Alto Piemonte e aiutarli a competere sui mercati internazionali, accelerando il proprio business».