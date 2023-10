Colori tenui, telecamere e schermi per assistere alla cremazione, è il "tempio di vetro", il nuovo crematorio di Biella, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Lunedì 16 ottobre il crematorio di Biella, "Tempio di vetro", come è stato chiamato ora, ha ripreso l'attività dopo 5 anni di stop. E in questa prima settimana, Altair Funeral di Bologna, che assieme alla Ecofly Srl di Borno (Brescia) gestisce l'impianto, si dice soddisfatta dell'interesse che c'è stato da parte dei biellesi per il servizio.

Noi di newsbiella.it siamo andati a visitare il Tempio. I colori sono tenui, l’impianto di Biella è dotato di un nuovo sistema di video-sorveglianza che consente di verificare anche in tempo reale le attività all’interno della struttura lungo tutti i passaggi del processo di cremazione. C'è anche una piccola sala dove i cari avranno la possibilità di assistere alla cremazione. Manca ancora qualche dettaglio, qualche arredo, ma ormai il Tempio è in funzione.

Qualche esempio delle tariffe: il servizio cremazione per i residenti di Biella sarà di 462,50 euro, che sale a 490.25 euro per i residenti in provincia e a 600 euro per i residenti fuori provincia.

Ora è tutto pronto per il 26 ottobre, 5° anniversario in ricordo delle vittime del tempio crematorio di Biella, quando è previsto un momento di raccoglimento alle 10 nella sala di commiato.

La data scelta non è casuale: fu proprio il 26 ottobre 2018, il giorno in cui i Carabinieri fecero irruzione al tempio crematorio di Biella dopo un’attenta indagine durata settimane, arrestarono due persone, e venne messa sotto sequestro la struttura.