“I Tessuti della Creatività”, Gatti: "Siamo riusciti a coniugare l'artigianato con le grandi industrie tessili biellesi", FOTO

"E' stata una magnifica serata, dove siamo riusciti a coniugare l'artigianato con le grandi industrie tessili biellesi. E' stato davvero un momento particolare, da ripetere", commenta entusiasta Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella, che ha gestito l'evento di ieri venerdì 20 ottobre all'Odeon “I Tessuti della Creatività”, inserito nel programma Forum Unesco che si è svolto tra ieri e oggi a Biella. A organizzare la setata è stata la città di Biella, Biella Città Creativa Unesco, Biella Città Alpina in collaborazione con Confartigianato e il Comitato Terra della Lana con il contributo della regione Piemonte.

A salire sul palco per il tavolo della Moda di Terra della Lana sono stati Annalisa Zanni per Fondazione Fila, Ludovico Maggia per Maggia, Guglielmo Botto per Reda, Felice Piacenza per Piacenza e Cerruti, Cecilia Salussolia per Stamperia Alicese, Barbara Cravello di Tessile e salute e Graziano Brenna, presidente della Fondazione Setificio di Como.

Durante la serata sono stati coinvolti maestri sartori come Gaetano Aloisio Presidente mondiale dei sarti (World Federation of Master Tailors) e Presidente dell’Accademia dei Sartori di Roma, Prakash Parmar famoso sarto di Dubai Città Città Creativa Unesco, Angela Maltese di Pray e marchi locali e non legati allo sport come Fila, Maggia, Reda, Piacenza/Cerruti, Stamperia Alicese, Tessile e Salute, Dario Casalini del Lanificio PO di Torino, l’ITS TAM di Biella, il Setificio di Como ecc.

Durante il defilè sartoriale una giuria formata da studenti degli istituti Biellesi legati ai settori tessuti e moda hanno valutato il miglior tessuto della creatività, seguendo i parametri dell’UNESCO. Nella votazione è stato coinvolto anche il pubblico che ha votato attraverso un’apposita applicazione. E a vincere questa grande sfida è stata Angela Maltese di Pray.

Tra gli ospiti anche il grande Andrea Lucchetta, che sul palco ha improvvisato uno sketch coinvolgendo il pubblico.