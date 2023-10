Finale progetto Sport Cattolica, una finale piena di grandi emozioni per la Scuderia Rosignolo, FOTO

Finalissima Progetto Sport Cattolica, una finale piena di grandi emozioni....fieri ed orgogliosi dei nostri ragazzi, capitanati dal nostro istruttore Simone Ruffino!!!

Tantissimi complimenti ad Angelica Rovetto "Best Rider "con il suo compagno Mallmore Bobby, tre splendidi percorsi, si aggiudica un' eccellente seconda posizione in classifica nel Liv.2 pony e vola diretta a Verona.

Indiscusso vincitore del Liv.3 Junior, tre giornate di gara impeccabili, è Nicolò Monari con Paleta de Guldenboom. Tantissimi complimenti per questo splendido binomio che vince la finale del Progetto sport e si aggiudica anche la categoria di stile riservata ai punti di merito "Best Rider "e vola a Verona con la sua compagna Quintinas , ci ha fatto emozionare con tre splendide giornate di gara, perfetta e determinata non lascia spazio e conquista la terza posizione nel Livello 3 Junior e si aggiudica il terzo gradino del podio nella categoria Liv.3 stile punti di Amerito Best Rider ....

Alice Ferri con il suo guerriero Don Carlo padroneggia la prima prova nel Liv.1 senior. Purtroppo due errori nella seconda giornata li fanno scalare in classifica, ma loro non si arrendono e chiudono la terza prova con un bellissimo percorso netto e si piazzano al decimo posto nazionale.

Rachele Podestà e Daris 5 questo binomio in crescita , hanno combattuto le tre giornate del Liv.3 Junior...portano a casa un bel bagaglio d'esperienza che sicuramente useranno per emergere ancora di più.

Lisa Crepaldi con il compagno Chacoon 3... Liv.2 Junior prima volta per loro, tanta emozione, hanno affrontato nell' arena Grand Prix tre giornate di gare impegnative, si sono impadroniti di un'esperienza unica, indimenticabile!!!