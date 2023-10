Carrello tricolore anti inflazione, Pd Biella: "E' una bufala!"

Carrello tricolore, prezzi bloccati, trimestre anti-inflazione. Quanti annunci, quante parole in libertà! Tutto molto bello, vien da dire, ma funziona davvero? Bastasse così poco a risolvere i problemi delle famiglie italiane saremmo tutti più felici. E anche più ricchi, o solo meno poveri. Dato che l'inflazione degli ultimi mesi ha eroso i risparmi di tutti e reso più leggere le tasche di chi le aveva già sufficientemente vuote.

La retorica del carrello tricolore fa il paio con quella della social card da un euro al giorno e rappresenta l'ennesima trovata propagandistica dell'esecutivo di destra che traccheggia in attesa che passi la nottata. E si sa, la nottata passa da sola, perché a voler fare in modo di darle una mano i provvedimenti da adottare sarebbero di ben altra natura. “Strutturali”, si definivano una volta.

Un quotidiano ha fatto i conti ed è ha smascherato l'ennesimo provvedimento sostanzialmente inutile varato dal governo Meloni: il carrello tricolore è solo una bufala! Si risparmia l'equivalente di una fetta di prosciutto cotto... Queste sì, che sono soddisfazioni!

Pochi i prodotti a prezzo bloccato e solo nella grande distribuzione, dove già, in ragione dei volumi, i prezzi dovrebbero essere concorrenziali (in effetti, nei supermercati si possono trovare prodotti scontati che permettono al consumatore un risparmio ben più consistente).

Nel frattempo, la benzina alla pompa non accenna a diminuire e, come se non bastasse, si va verso l'autunno inoltrato. Non lasciamoci ingannare dalle “ottobrate” di questi giorni.

Per attualizzare il tema al nostro Biellese, basta un dato. Un indicatore semplicissimo, ma infallibile: il numero di persone che si rivolgono alla mensa di via Novara continua ad aumentare. E non sarà di sicuro il carrello tricolore ad invertire il trend.

Vengono cassate misure di sostegno alle nuove povertà, come il Reddito di Cittadinanza, che andava sì riformato, ma non eliminato, e ci si inventa il trimestre anti-inflazione. Andateci voi, cari "patrioti", locali e nazionali, a raccontare a chi non ce la fa che state lavorando per loro! Noi non ci crediamo, non da ora, peraltro.RispondiRispondi a tuttiInoltra