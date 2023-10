BTREES torna con BiDigital 2023

Dopo il successo dell’edizione 2022 con oltre 1.000 partecipanti, 50 relatori e 40 ore di interventi e workshop, BTREES torna dal vivo con BiDigital 2023, l’atteso evento dedicato al mondo digitale, organizzato in collaborazione con Sellalab, piattaforma di innovazione del Gruppo Sella, diventato uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati di Digital.

Forte dei primi sei mesi del 2023 che hanno fatto segnare importanti risultati, BTREES prosegue nella sua crescita sul mercato Digital, Marketing, Social, New advertising, Rebranding, SEO e Cross-media e ritorna dal vivo con questo evento unico nel suo genere. Accantonate le precedenti edizioni con focus su Open Innovation, Digital Strategy, Coding, Metaverso, startup, droni, automotive, logistica, circular fashion, la nuova edizione di BiDigital – la quarta – si presenta come un evento di formazione d’avanguardia e completamente gratuito.

Il tema: “Nuove forme di intelligenza” Bidigital 2023 è un dialogo sull’evoluzione della comunicazione digitale aperto a tutti: una grande occasione di confronto, un’intera giornata in cui si interfacceranno manager, imprese, startup, professionisti, studenti, appassionati e semplici curiosi del mondo della Digital Communication.

L’evento, dal titolo “BiDigital 2023: un affaccio sul futuro e i suoi linguaggi”, è in programma sabato 7 ottobre a Biella negli spazi del Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10). “Nuove forme di intelligenza” è il tema della quarta edizione di BiDigital. Un panorama in continuo divenire, che ha visto nella diffusione dell’Intelligenza artificiale e del Machine learning una strada ricca di opportunità, ma anche di nodi da sciogliere e scenari ancora da comprendere. Cos’è l’intelligenza, quali sono le sue distinzioni ed evoluzioni, in quali forme si evolverà il futuro dell’AI sono alcuni degli interrogativi cui gli speaker proveranno a rispondere.

“Questo evento – spiega Christian Zegna, admin di BTREES – è per noi importantissimo per i temi su cui ci permette di riflettere e confrontarci con esperti di calibro nazionale e internazionale. BiDigital è un evento unico nel suo genere perché è totalmente gratuito e di alto livello”. Ma vuole anche essere un segno di restituzione verso il territorio in cui BTREES è nata e in cui continua a crescere ogni giorno. “Un territorio, il Biellese, che ci ha permesso di consolidarci e rafforzarci fino a espanderci in tutto il Nord Italia. Un grazie speciale va al Gruppo Sella, da sempre leader nel capo dell’innovazione digitale che ha creduto in noi sin da subito. Un grazie anche a tutti i collaboratori che hanno saputo trasformare con passione e coraggio questo evento inizialmente locale in un appuntamento imperdibile per tutto il panorama digital nazionale”.

Gli speaker. Tra i diversi speaker che si potranno incontrare e ascoltare a Biella il 7 ottobre a BiDigital 2023: il Linkedin Top Voice Italy Rudy Bandiera che affronterà il dilemma dell’"AI: distruttrice di mondi o opportunità?"; la Linkedin Top Voice Italy AI Mariella Borghi, che parlerà di “AI confini della nuova realtà. La magia dell’immaginazione: umanità e creatività nell’era delle AI”; l’avvocato e presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, che presenterà il suo libro “Il Carrello dalla parte del manico. Tecniche di autodifesa per consumatori felici” (Antonio Vallardi editore).

E ancora, tra gli altri: Duccio Travaglini, Linkedin Top Voices NextGen, che rifletterà su come “Il cambiamento climatico è un problema di inefficienze”; Giorgio Soffiato, Managing Director di Marketing Arena, che terrà una sessione dedicata a ”L'agenda del digital marketing manager al tempo dell'AI”; l’SMBs & Education Country Lead di Canva Valentino Magliaro, che indagherà la “Creatività nell'era dell'AI”.

Da non perdere anche il social media manager di Taffo Funeral Services e presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager Riccardo Pirrone, che racconterà il caso marketing Taffo; e Eleonora Maffioletti e Francesco Leonardis di Koodit che rifletteranno su “Il web design del futuro: i superpoteri che trasformano l’AI in un’opportunità”.

BTREES, oltre che organizzatrice, è anche protagonista a BiDigital 2023 con due appuntamenti unici:

AI (Agenzie Intelligenti) e marketing (h 10, Sala Mostre) Christian Zegna | admin BTREES + Andrea Vialardi + Marco Lago

Inclusività for dummies. Pubblicità gender-neutral in pochi semplici passi (h 17, Auditorium) Davide Palermo | Digital Advertising Specialist BTREES + Davide De Capitani | Copywriter BTREES

Le novità. Tante anche le novità. Quest’anno BiDigital non sarà solo una giornata di formazione, ma anche un raccoglitore di opportunità a 360 gradi: nasce così BiDigital+.

Tra le iniziative in programma, BiDigital@school, una mattinata di formazione, il 6 ottobre, dedicata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Un’occasione per esplorare le possibilità della tecnologia e connettere formazione e futuro professionale, coinvolgendo i ragazzi nel percorso di trasformazione che sta attraversando il mondo del lavoro digitale. Spazio poi a Startup 4 BiDigital, uno spazio speciale all’interno del Lanificio Maurizio Sella, in collaborazione con la comunità Hi-Founders, che accoglierà le più promettenti startup e favorirà l’incontro con gli imprenditori. Qui le startup ospiti a BiDigital 2023: https://bidigital.it/startup/ .

All'evento parteciperà anche Würth Italia con la sua "Galleria del Metaverso" dedicata alla scoperta delle soluzioni più innovative che uniscono mondo virtuale e reale: uno spazio dove sarà possibile sperimentare le nuove tecnologie immersive e verranno mostrate le possibili applicazioni legate soprattutto al mondo del retail e dell'assistenza professionale. I visitatori avranno inoltre occasione di esplorare il mondo virtuale attraverso gli Oculus forniti da Pyramid Café.

Info e iscrizioni

BiDigital 2023 si svolge a Biella sabato 7 ottobre presso il Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10). BiDigital è un evento completamente gratuito. Programma completo su www.bidigital.it . Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bidigital-2023-661108191397

Organizzatori Sellalab; BTREES

Main Partner Würth

Partner Sella; Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; UpDay; Hype; AVBrain Mondoffice

Partner tecnico Koodit

BTREES è la new media agency di Ebano S.p.A., holding con sede a Novara leader a livello nazionale in diversi settori, dalla formazione a distanza all'editoria, dal marketing all’e-commerce. BTREES è stata la prima startup accelerata da Sellalab, polo di innovazione di Gruppo Banca Sella. Oggi è leader nel segmento Social&Web, SEO&Digital Analysis e Cross-Media. Al centro di BTREES ci sono quattro punti cardine che orientano il lavoro: valorizzazione, responsabilità, sostenibilità e innovazione. Valorizzazione dei clienti, del lavoro, delle risorse, della persona, responsabilità etica e sociale, sostenibilità ambientale e innovazione su media e social. Con un team di circa 30 professionisti, BTREES ha conquistato la fiducia di piccoli e grandi brand, nei settori più diversi. Tra i clienti che hanno scelto BTREES: Banca Sella, Emilgroup, GRUPPO FINI, Le Conserve della Nonna, Phyd-Adecco Group, Brooksfield, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Fabrick, Calavera, Fintech District e molti altri.