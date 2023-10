Biellettrico, Teatrando: l'elettrificazione del biellese raccontata in sei scene teatrali

Si chiude “Turno di notte” e inizia “Biellettrico”, sempre con gli attori di Teatrando, ancora in collaborazione con il DocBi e la Fabbrica della Ruota di Pray: nel fine settimana la compagnia diretta da Paolo Zanone sarà impegnata in due diversi appuntamenti, che mettono in scena vicende locali emerse dai documenti d’archivio e rielaborate in forma teatrale. Lunedì è poi prevista la serata di presentazione del nuovo “Corso di avvicinamento al teatro”.

BIELLETTRICO

Saranno gli attori di Teatrando a interpretare lo spettacolo che completa il progetto “Biellettrico”. Ideato dal DocBi con il sostegno dell’Elettrotecnica Vallestrona, che celebra cent’anni di attività, è frutto di una ricerca condotta da Danilo Craveia che, ricostruendo la storia dell’azienda, ha recuperato anche un affascinante capitolo di quella locale: l’elettrificazione industriale e civile del territorio, tra entusiasmo e scetticismo, successi e fallimenti, opportunità e difficoltà.

La ricerca ha portato alla realizzazione della mostra “Biellettrico 1882-1962: dalla prima scintilla all’ENEL”, in corso alla Fabbrica della Ruota di Pray, dove rimarrà allestita almeno per tutto il mese di ottobre, e di un libro sullo stesso tema, edito dal DocBi.

Terzo step del percorso è appunto “Biellettrico – Spettacolo teatrale in sei quadri” che debutterà Domenica 08, nel pomeriggio, e sarà replicato Venerdì 13 in orario serale e Domenica 15 al pomeriggio. Prodotto da Teatrando, su testi di Danilo Craveia, con regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca, lo spettacolo propone un percorso all’interno della mostra, con personaggi che prendono vita tra gli allestimenti.

“Come sempre nelle collaborazioni con Teatrando – commenta l’autore – l’obiettivo è di divulgare conoscenza, ma in modo piacevole e immediato, rendendo fruibili notizie documentate, attraverso il linguaggio e le dinamiche teatrali, che aiutano a dare forma leggera e coinvolgente a informazioni storiche. Nelle sei scene mi sono concentrato su alcuni momenti e temi particolarmente significativi per lo sviluppo e la diffusione dell’energia elettrica nel nostro territorio”.

Lo spettacolo inizia con un dialogo, di fatto impossibile, tra i primi due biellesi che, in epoche diverse e con approcci differenti, si sono occupati di elettrificazione: Amedeo Avogadro, grande teorico e fisico, e Quintino Sella, uomo pragmatico dotato di grande genio inventivo, che mise a punto una macchina cernitrice elettromagnetica impiegata in miniera. La seconda scena porterà il pubblico nell’agosto del 1882, quando in occasione “dell’Esposizione generale dei prodotti biellesi” si vide per la prima volta l’accensione contemporanea di una serie di lampadine. La terza scena è un omaggio dalla Fabbrica della Ruota e mette in scena i fratelli Zignone che si confrontano sulla possibilità di utilizzare l’elettricità non solo per l’illuminazione, ma anche come forza, alternativa all’acqua, per far lavorare le macchine. Segue una scena che celebra l’Elettrotecnica Vallestrona, che è stata compagna fedele dello sviluppo industriale della zona: in un monologo poetico si ripercorrono i cento anni dall’azienda, tra momenti più o meno facili, ricordando anche il fondatore Giuseppe Sommaruga. La quinta scena è ambientata in epoca fascista e mette a confronto due uomini con differenti vedute, anche politiche, sullo sviluppo dell’elettricità, raccontando del periodo in cui si voleva elettrificare tutto e di conseguenza realizzare invasi idroelettrici ovunque ci fosse dell’acqua. Nella sesta scena, attraverso il punto di vista semplice e popolare di due operaie del dopoguerra, si toccano diversi temi rilevanti: la difficoltà di produrre tutta l’energia che serve, la nazionalizzazione dell’energia e l’approccio al termonucleare.

Lo spettacolo sarà proposto con ingresso a gruppi ogni 25 minuti, alla domenica dalle 16.00 alle 18.05, al venerdì dalle 20.00 alle 21.40.

TURNO DI NOTTE

Nel fine settimana, sempre in collaborazione con il DocBi, sono in programma anche le ultime due repliche di “Turno di notte”. La IX edizione della “passeggiata notturna sul sentiero degli operai” è prevista Venerdì 06 e Sabato 07 Ottobre con partenza ogni 20 minuti, dalle 19.50 alle 21.30, dal Rifugio La Sella di Baltigati e arrivo alla Fabbrica della Ruota.

Lungo il sentiero s’incontrano quattro scene che, su testi di Marcello Vaudano, raccontano: la voglia di evasione di una giovane operaia; il furtivo passaggio nel bosco della banda di Pietro Mottino, detto il “Bersagliere”; la preoccupazione per una gravidanza inattesa; lo scontro politico-generazionale negli anni dell’affermazione del Fascismo.

Si consiglia di indossare scarponcini da trekking e di munirsi di torcia elettrica a mano o frontale.

In partenza, il Rifugio La Sella preparerà la polenta concia; per info: 335.775.7032.

Alla Fabbrica della Ruota si potrà visitare la mostra “Biellettrico 1882-1962: dalla prima scintilla all’ENEL”. All’esterno l’Auser Valsessera proporrà caldarroste e vino di mele. Una navetta riporterà gli autisti a riprendere i loro mezzi al Rifugio La Sella.

Per ulteriori informazioni: 333.5283350.

CORSO AVVICINAMENTO AL TEATRO

Ricordiamo che Lunedì 09 Ottobre alle 21.00 nella nostra sede, in Via Ogliaro 5 a Biella, è in programma un primo incontro informativo di presentazione del nuovo “Corso di avvicinamento al teatro”, che sarà rivolto ai maggiorenni e proposto in orario serale.

Il percorso, articolato su un biennio, dal 2023 al 2025, prevede una formazione che porta, in molti casi, anche al progressivo coinvolgimento dei partecipanti nell'attività della compagnia.

Le lezioni si terranno poi a cadenza settimanale fino all’inizio di giugno, al lunedì oppure al martedì (da definire) sempre dalle 21.00.