Tennistavolo Vigliano, prestazione di livello per Gabriele Mussa

Prestazione di livello per Gabriele Mussa, atleta del Tennistavolo Vigliano, impegnato domenica scorsa nel Torneo Libero Regionale, a Valenza. Il giovane non si ferma più nella salita ai piani alti della classifica regionale di 5° categoria! Partito come testa di serie, ha una cavalcata impressionante e si ferma solamente in finale, sconfitto dal bravo Paolo Caselli.

“Ha cominciato il girone con due vittorie (3-0) contro Flavio Garberoglio e Actis Perino. Passato sul tabellone principale ha vinto quattro partite di fila e si è fermato solamente in finale, forse un po' appagato dalle partite precedente – commenta il tecnico Adrian Panaite - Giovedì prossimo si comincia il Campionato Regionale a squadre serie D1 e spero nelle prestazioni simile del nostro ragazzo”.