Medvedev, un assolo alla Prevostura Mtb

La concomitanza con i mondiali Marathon in programma dall’altra parte dell’Atlantico rischiava di rendere un po’ sguarnito il parco atleti de La Prevostura, la gara di Lessona chiamata a concludere due challenge importanti quali la Marathon Bike Cup Specialized e la Coppa Lombardia Mtb. Così invece non è stato, merito degli atleti presenti che hanno regalato un grande spettacolo.

L’ex campione europeo Aleksei Medvedev era considerato il grande favorito e il russo della Soudal Leecougan non ha tradito le attese, andando in fuga e concludendo i 48 km per 1.450 metri di dislivello in 1h57’01”, unico in grado di scendere sotto le 2 ore. Alle sue spalle però si è sviluppata una furiosa battaglia per la seconda piazza, con 6 atleti nello spazio di un minuto. Alla fine l’ha spuntata Gioele De Cosmo (Scott) che ha accusato un ritardo di 3’01” mentre terzo è giunto Stefano Goria (Mentecorpo Cicli Drigani) a 3’21”.

Sorpresa invece nella gara femminile con la vittoria di Giada Martinoli (U Green Asd Gorla Minore) venuta a capo di un difficile sprint contro l’ex campione italiana ed europea Mara Fumagalli (Ktm Brenta Brakes), tempo per le due ragazze 2h24’04”. Terza posizione per la già vincitrice sui sentieri di Lessona, Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) a 3’52”.

Oltre 300 i concorrenti in gara, un risultato decisamente importante che conferma la Prevostura come riferimento assoluto per il finale di stagione della mountain bike. Questo grazie a una sinergia che gli Amici Mtb Lessona hanno sempre mantenuto verso le istituzioni come Comune di Lessona e Masserano, Provincia di Biella, Regione Piemonte, Cassa di Risparmio di Biella ma anche con tutti gli sponsor e le associazioni presenti a vario titolo nell’organizzazione della gara. Alla fine la coincidenza mondiale non ha influito più di tanto, anche se è chiaro che il prossimo anno i campioni al via saranno molti di più…