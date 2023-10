Ener.bit, 4 progetti pilota per le Comunità energetiche, Maggia: "L’esperienza di Biella ripresa a livello nazionale".

Ener.bit, la Società partecipata, è stata ripresa dal giornale la Repubblica, in occasione dell’uscita di un articolo riguardante le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili). L’articolo racconta di una realtà protagonista assoluta, che promuove la transizione energetica non solo a livello locale, ma si rende esempio da seguire, anche in altre regioni (come la realtà del Friuli, nella quale ha fornito un servizio di consulenza per avviare attività analoghe, all’interno di un convegno).

Ener.bit vanta delle competenze, dell’esperienza e di una rete territoriale altamente specializzata e grazie alle iniziative per l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, gli interventi energetici e di sensibilizzazione, sarà in prima linea a favore della causa ecologica.

Come già illustrato dal Presidente Paolo Maggia, al convegno riguardante le Comunità di CER, tenutosi a Biella nella sede della Provincia, l’evoluzione delle realtà sostenibili dipende, in buona parte, dal sistema legislativo e dalle normative che cambieranno e trasformeranno il modo di produrre e gestire l’energia.

Queste le parole di Maggia, sugli obiettivi della realtà: “Le comunità energetiche rappresentano un obiettivo a breve e lungo termine e intendiamo diventare parte attiva di questo importante sistema. Ener.bit si propone come soggetto facilitatore, a supporto degli enti pubblici, fornendo soluzioni innovative per il risparmio energetico. Le numerose collaborazioni con gli enti territoriali ci forniranno gli strumenti utili a strutturare una realtà che possa beneficiare tutti i cittadini”.

La legislazione rappresenta un elemento cruciale per sostenere lo sviluppo e grazie alla rete in espansione, l’impegno biellese sarà in grado di gettare le basi per le realizzazioni italiane.

A favore dello sviluppo sostenibile, mercoledì 27 settembre, si è tenuto un webinar per discutere delle prime esperienze pratiche in ambito CER e beneficiare del bagaglio culturale acquisito dalle sperimentazioni pregresse ed in corso. Dalle ore 10:00, fino alle 11:30, il Forum IFEC (Italian Forum of Energy Communities) ha favorito lo scambio di idee e proposte, di numerose realtà: Ener.bit, con il Presidente Paolo Maggia, in prima linea seguita dalle realtà in espansione, che spesso prendono esempio dalla realtà “pilota” biellese.

“La creazione di una rete di scambio e di connessioni – afferma Maggia – rappresenta un’occasione preziosa. Grazie alle competenze di ciascuno possiamo ritrovare le vie percorribili più efficaci e valorizzare l’esperienza di ciascuno, affinché diventi un patrimonio di tutti. Ener.bit si impegna nella selezione del personale e la ricerca di partner affidabili e competenti, in modo da sviluppare un progetto all’avanguardia, che sia utile alla crescita collettiva e di tutti coloro che vorranno beneficiarne”.