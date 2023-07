Transizione energetica, l’impegno di Ener.bit e Legacoop per un futuro sostenibile FOTO

Ener.bit, società a partecipazione pubblica e Legacoop, associazione di imprese cooperative, hanno ufficializzato, presso la Sala Consigliare della Provincia di Biella, i loro intenti futuri. Grazie a un pool di enti ed esperti sono stati presentati vari aspetti che riguardano le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e le Cooperative di CER, sottolineando aspetti legati allo sviluppo e alle opportunità.

Molti gli interventi in campo normativo, sociale ed energetico, a partire dal Presidente di Ener.bit, Paolo Maggia, promotore dell’iniziativa: “Le comunità energetiche rappresentano un obiettivo a breve e lungo termine e intendiamo diventare parte attiva di questo importante sistema. Ener.bit si propone come soggetto facilitatore, a supporto degli enti pubblici, fornendo soluzioni innovative per il risparmio energetico. La collaborazione con Legacoop e le sue competenze ci fornirà gli strumenti utili a strutturare una forma cooperativa, per il beneficio dei cittadini”.

Presente anche il “padrone di casa” Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia, che si è espresso positivamente sulla collaborazione fra Ener.bit e Legacoop: “Intendiamo accogliere e promuovere le iniziative energetiche di tale calibro: rappresentano un importante sviluppo per il caro bolletta, per le agevolazioni e gli incentivi”.

I numerosi interventi si sono susseguiti per fornire un quadro completo, delle progettualità attuali e future: Gabriele De Gasperin, Referente di Legacoop Alto Piemonte, ha esposto le finalità della struttura cooperativa; Elisa Guiot, Dirigente del Settore Sviluppo Energetico e Sostenibile Territorio Regione Piemonte, ha presentato gli aspetti normativi, dalla nascita delle CER, fino alle previsioni future; Andrea lanzini, Professore Associato Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, ha illustrato l’incremento della rete e dei servizi; Alberto Prospero, Direttore di Ener.bit, ha delineato la natura del progetto; Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino, ha esposto i risultati e gli obiettivi di carattere tecnico; Paola Bellotti, Direttrice Area Sostenibilità e Sviluppo Coopfond, ha fornito la visione cooperativa; infine Roberto lucchi, Business Development Manager Nova Aeg, ha descritto le funzioni economiche.