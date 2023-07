Il successo di Ener.bit approda nel Friuli: “Il modello della società è replicabile” FOTO

Progettazione, nuove collaborazioni e opportunità: il Politecnico di Torino, che ha appoggiato la realtà biellese, ha proposto anche all’esterno il funzionale modello delle CER di Biella (Comunità Energetiche Rinnovabili). Sabato 1° luglio, Paolo Maggia ha esposto, presso la sede della Comunità Collinare del Friuli, i servizi offerti dalla Società energetica, per diffondere mission e vision dell’impresa: “Il Politecnico di Torino ha portato Ener.bit come un caso unico in Italia: un modello replicabile e applicabile anche ad altre realtà. Intendiamo offrire la nostra collaborazione, affinché le progettualità in corso, possano diffondersi a macchia d’olio, all’interno di altre comunità”.

Il complesso sistema di collaborazioni è utile a sviluppare una sinergia fra i soggetti coinvolti: comuni, privati, aziende, cittadini e associazioni che punteranno inizialmente allo sviluppo, la gestione e l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica e dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Maggia vuole sostenere una più ampia consapevolezza: “Il concetto delle CER è piuttosto complesso, ma vale la pena di essere approfondito: la comunicazione è fondamentale e occorre sensibilizzare e informare anche il cittadino comune. I vantaggi sono evidenti, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”.

L’obiettivo biellese è quello di estendere la rete, su tutto il territorio della Provincia e ribaltare la concezione di mero consumatore, per offrirsi come parte attiva e favorire uno sviluppo energetico sostenibile.