25 Aprile, il presidente del Consiglio Regionale Nicco: “La data fondativa della nostra democrazia”

“Il 25 aprile è la data fondativa della nostra democrazia, il giorno in cui l’Italia scelse la libertà, la pace e la dignità”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Festa della Liberazione.

Questa ricorrenza si intreccia quest’anno con gli ottant’anni dal voto alle donne: "Un passaggio decisivo che vide le italiane protagoniste della vita democratica e, come madri costituenti, della nascita della nostra Costituzione”, sottolinea Nicco che continua: “In un tempo segnato da equilibri internazionali fragili e da tensioni sociali il 25 aprile richiama i valori che permisero al Paese di rialzarsi, unendo donne e uomini, al di là delle differenti sensibilità, formazioni e appartenenze, attorno a un obiettivo comune: ricostruire l’Italia”.

“Il 25 Aprile deve essere un momento di unione per tutti gli italiani che si riconoscono nei valori democratici. Non un momento di divisione che rivanga l’odio di un periodo ormai chiuso da ottant’anni. Solo così sarà una festa davvero inclusiva. Buon 25 Aprile a tutti”, conclude Nicco.