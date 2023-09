Ezio Mazzoli, il cordoglio del Ministro Gilberto Pichetto per la morte dell'amico

Esprimo il mio più profondo dolore per la morte dell’amico Ezio Mazzoli. Una notizia che sconvolge tutta la comunità di Biella, che negli anni ha imparato a stimarlo per l’impegno e la passione che ha sempre donato, fino all’ultimo, per il nostro territorio. Grazie Ezio, grazie caro amico e collega: anche Forza Italia perde uno dei suoi uomini più appassionati.

Il pensiero della tua scomparsa e’ per noi meno doloroso sapendo che adesso potrai riabbracciare in cielo la tua amata Mariella. Alla famiglia, alla sorella, ai nipoti e a tutti i suoi cari le mie più sincere condoglianze. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.