Gaglianico, ecco il nuovo mezzo per le manutenzioni del paese

In questi giorni è entrato in servizio il nuovo mezzo per le manutenzioni del paese e sarà utilizzato dai dipendenti del Comune di Gaglianico. Nella scelta del mezzo oltre ad aspetti tecnici per lo svolgimento di diversi lavori sono stati considerati aspetti di carattere ambientale ed infatti la motorizzazione è a benzina e GPL con minor impatto sull’ambiente; l’investimento da parte del Comune è pari a 23mila euro circa.

“Con grande soddisfazione il lavoro fatto dai cantonieri e dall’ufficio tecnico, che ringrazio per il costante impegno, sta garantendo al paese un livello elevato di manutenzione sul territorio” afferma il sindaco Paolo Maggia “con il vice Luca Mazzali continuiamo un costante e attento monitoraggio sui piccoli interventi che sono necessari per favorire la sicurezza, il benessere la qualità della vita dei cittadini di Gaglianico”.