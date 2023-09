Riascoltati per voi, The Darkness - Permission to Land (2003)

Terzo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”, oggi riascolteremo insieme un album datato 2003, “Permission to Land” dei The Darkness.

Un vero e proprio gioiellino. Così mi viene da definirlo l’album d’esordio della band inglese capitanata dai fratelli Justin (voce e chitarra) e Daniel Hawkins (chitarra). I The Darkness hanno avuto un enorme successo commerciale, vendendo oltre 3 milioni di copie nel Regno Unito e oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, senza contare che è stata vincitrice del prestigioso BRIT Awards nel 2004 come miglior gruppo, miglior gruppo rock e miglior album.

Inoltre, grazie a questo disco hanno anche vinto due premi “Kerrang!” nel 2004 per il miglior show dal vivo e come migliore band britannica. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per farvelo riascoltare, vero? “Permission to Land” è un album di hard rock che strizza l’occhio (molto, anzi tanto direi) a quegli mitici anni '70 e ’80, in particolare la band inglese prende spunto a band come gli AC/DC, i The Queen, ai Van Halen, ai Led Zeppelin ai Motley Crue e ai Guns'n'Roses. Questo mix fatto di glam rock, heavy metal e hard rock ha dato vita ad un disco molto orecchiabile con riff di chitarra potenti e una sezione ritmica solida.

Il cantante Justin Hawkins è sicuramente uno dei punti di forza dell'album, anzi direi che tutto ruota intorno a sé e alla sua voce potente, versatile, spesso usata in falsetto che a mio avviso ricorda tantissimo quella dell’intramontabile Freddie Mercury. Justin è noto soprattutto per le sue bizzarrie durante gli spettacoli dal vivo dove è solito cambiare i suoi abiti sempre appariscenti e stravaganti. Il successo di questo disco ha fatto sì che la band partisse per diversi tour europei, è stata addirittura la band di supporto dei Metallica durante il loro Sanitarium Tour nel 2003. I The Darkness sono stati successivamente la band principale del Carling Festival nel 2004. "Growing On Me", "I Believe in a Thing Called Love" e "Love Is Only a Feeling” e la natalizia “Christmas Time (Don't Let the Bells End)” oltre ad essere i miei brani preferiti, sono stati i singoli più vendute e le hit più famose della band. Negli anni sono diventate dei classici del rock moderno, tutt’oggi si possono ascoltare regolarmente nelle radio di tutto il mondo. Posso azzardare un parere personale? Me lo concedete se vi dico che “Permission to Land” lo considero uno dei migliori lavori in campo hard rock pubblicati nell’ultimo decennio? Voto: 8,5

Tracce: 1) Black Shuck – 3:20 2) Get Your Hands off My Woman – 2:46 3) Growing on Me – 3:29 4) I Believe in a Thing Called Love – 3:36 5) Love Is Only a Feeling – 4:19 6) Givin’ Up – 3:34 7) Stuck in a Rut – 3:17 8) Friday Night – 2:56 9) Love on the Rocks with No Ice – 5:56 10) Holding My Own – 4:56 11) Christmas Time (Don't Let the Bells End) – 4:02 Totale: 42 minuti circa.

A voi è piaciuto? Condividete e commentate, mi piacerebbe sapere le vostre considerazioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Permission to Land” ma anche dei The Darkness e della loro musica! Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…