Amici della Lana, ecco la passeggiata per la rassegna Wool Experience

Il progetto Woolscape a Miagliano ha presentato domenica 17 settembre due straordinarie interpreti Noemi Garbo, attrice e cantante ed Elena Straudi arpista, le due artiste hanno compiuto l’ultima visita teatralizzata realizzata da Storie di piazza a Miagliano per il progetto che prevede la valorizzazione della strada della lana con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. A seguire, è stato presentato anche un progetto di Amici della lana, il videoclip dedicato alla lana: My Wool, regia di Maurizio Pellegrini. L’incontro domenicale si è concluso con la visita alla mostra Storie di pecore e di lana, che sarà visitabile anche la prossima settimana, domenica 24 settembre, ultimo giorno ufficiale di apertura della Rete Museale Biellese, giorno in cui verrà effettuata una passeggiata che dal Lanificio salirà a Case Code, frazione di Sagliano Micca.

Che cos’è My Wool? E’ il videoclip di Amici della lana con la regia di Maurizio Pellegrini e la fotografia di Daniele Trani, dedicato alla lana, girato interamente nel territorio biellese, che ha come musica la prima canzone al mondo che parla di lana: My Wool di Simona Colonna con testi di Nigel Thompson e della stessa compositrice. La canzone, in inlgese, è stata presentata nel 2019 in occasione del “V World Congress of Coloured Sheep”, svoltosi a Biella nel 2019. Successivamente nel 2021 è diventato un videoclip grazie ad un contributo di Fondazione CR Biella e di UIB e in occasione di Woolscape di quest’anno il videoclip viene pubblicamente presentato. L’obiettivo è quello di parlare della lana che tanto ha segnato il nostro passato e di lanciare un’idea di passione futura, perché questa nostra storia possa essere la base per realizzare attività creative, turistiche e imprenditoriali nella nostra provincia.

Amici della lana proporranno per la rassegna Wool Experience una passeggiata, grazie al contributo di Fondazione CR Biella. Il 24 settembre alle 15 Matteo Negro, guida escursionistica ambientale e Davide Varesano di Amici della lana affronteranno una passeggiata storico-naturalistico che dal Lanificio, lungo la roggia attraverserà le mulattiere che da Case Titin salgono a Case Code, piccola frazione di Sagliano Micca. Sarà possibile visitare l’azienda agrituristica Ca D’Andrei con degustazione. L’azienda è specializzata in formaggi caprini, ed è anche una fattoria didattica che offre ristorazione e prodotti a km 0 realizzati dalla lavorazione del latte di capra. Si scenderà successivamente verso il colle del Castellazzo costeggiando Villa Poma, altro luogo ricco di storia e di fascino, per rientrare entro le 18 al Lanificio. E’ consigliato abbigliamento comodo.

Prenotazioni whatsapp 351 8862836