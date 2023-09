Storie di Piazza, musica e teatro in scena: ecco gli spettacoli in programma

Un altro fine settimana di spettacolo per la Compagnia Storie di Piazza aps che sarà presente sabato 23 settembre alle 15,30 in RSA al Belletti Bona con l’ultimo appuntamento del progetto Memoria d’annata di Anteo impresa sociale, sul tema del cibo, già presentato nella RSA di Occhieppo il 16 settembre. Domenica 24 settembre invece un nuovo appuntamento di musica e teatro per Il progetto Storie Biellesi a Donato al Centro di Documentazione sull’Emigrazione, per la Rete Museale Biellese.

Il progetto ha il sostegno di Fondazione CR Biella e Fondazione CR Torino Spaghetti a Detroit per il progetto Memoria d’annata del 23 settembre chiude il ciclo di incontri teatral/musicali che Anteo ha destinato alle Case di Riposo e che hanno coinvolto i degenti nella narrazione. L’ispirazione è stata data da libro Il sapore dei ricordi, ricette della memoria, realizzato grazie agli ospiti di diverse strutture e messo in teatro, musica e narrazione da Storie di Piazza. Il titolo Spaghetti a Detroit richiama il brano musicale di Fred Buscaglione e viene evocato alla fine, insieme ai ricordi sulla privazione del cibo e all’abbondanza dei decenni successivi, e ad altre canzoni popolari reinterpretate dalla compagnia. Con Noemi Garbo, Francesco Logoteta, Franco Marassi, Veronica Morelli, Maurizia Mosca, Luisa Trompetto. Musica Elena Straudi. Costumi di Laura Rossi con il supporto di Veronica Morellini. Testi di autori vari.

Domenica 24 settembre secondo appuntamento a Donato dopo l’esperienza molto partecipata di luglio con il Mercato del ‘900. Si proseguono le linee della memoria con la teatralizzazione di alcune lettere di emigrati tratte dall’archivio del Museo e le musiche ballabili del Duo Banda Solia, titolo dello spettacolo Amado mio, che mescolerà lettere e musica. Alcune lettere degli archivi saranno interpretate da Noemi Garbo e Luisa Trompetto, attrici storiche della compagnia. Le lettere raccolgono amori, istanze di mariti, fratelli, cugini, parenti, tutti partiti in cerca di fortuna per terre lontane. I nostri avi da oltreoceano non esprimevano l’assenza, la lontananza e la nostalgia di casa con grandi parole d’amore ma con una semplice narrazione della vita quotidiana, del lavoro, dei fatti di tutti i giorni, degli amici, delle similitudini che potevano riscontrare con il proprio paese. Sempre si informavano di cosa stesse succedendo in paese per tenere vivo un filo, un collegamento con la famiglia e le persone lontane. Queste testimonianze ci calano in un’epoca fatta di discrezione, di parole mormorate, di sguardi bassi, di fame, di desiderio di riscatto e ci fa risuonare un ricordo di separazione e di affetti lontani che conosciamo perchè tutti abbiamo avuto qualcuno in famiglia che è partito, essendo anche il Piemonte terra di emigrazione!

Appuntamento alle 16 con il teatro e a seguire danze in piazza con il Duo Banda Solia: Luciano Conforti, ghironda e fiati, Rinaldo Doro, organetti. La Banda Solia al completo si è esibita all’Ex Mulino Susta in Valdilana il 3 settembre e ha attirato danzatori appassionati di danze piemontesi e occitane non solo provenienti dalla nostra regione ma anche al di fuori di essa. Il gruppo il 24 settembre sarà in formazione ridotta, in duo ma ciò non impedirà l’esibizione di un ricco repertorio musicale e canoro raccolto in più di cinquant’anni di ricerca sul territorio Canavesano e Biellese, dalle ballate epico-liriche ai canti rituali e alle numerosissime “Ballabili da Quintèt”. Prenotazioni 3384459933