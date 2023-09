Max Tempia su Rai Uno, sarà a Domenica In

Un'altra stagione televisiva per il musicista biellese Max Tempia impegnato su Raiuno, la domenica, nel popolare programma "Domenica In" nella band del maestro Stefano Magnanensi.

Per Max Tempia è una lunga carriera televisiva iniziata nell'89 in Rai con Funari fino alle ultime puntate nel 2022 , su Canale 5, del Maurizio Costanzo Show prima della scomparsa del celebre giornalista e conduttore. Per il pianista biellese è la quarta stagione del programma condotto da Mara Venier.