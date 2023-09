A Biella Piazzo ritorna Natural.BI. life

Domenica 24 settembre in piazza della Cisterna, nel Borgo del Piazzo di Biella, ritorna “Natural.BI life”. Il mercatino sugli stili di vita naturali è organizzato dall’Associazione Noi del Piazzo con la collaborazione del Comune di Biella nell’ambito delle manifestazioni di “Biella Estate 2023”.

Obbiettivo della manifestazione è creare un'opportunità di incontro, scambio e reciproca conoscenza tra chi produce e lavora in modo ecologico e sostenibile e chi ha il desiderio di determinare con le proprie scelte di acquisto e di consumo uno stile di vita sano, naturale, rispettoso della terra e dell'uomo. In piazza Cisterna sarà quindi possibile acquistare i prodotti delle piccole produzioni locali di cibo, abbigliamento, benessere e salute, con la possibilità di conoscere le tante realtà creative del territorio, artigiani, agricoltori e semplici appassionati, che hanno saputo trasformare il loro lavoro in arte e che hanno saputo valorizzare in modo etico ed ecologico le risorse della natura, pur non trovando spazio nelle logiche e nelle grandi dimensioni richieste oggi dal mercato.

Tra i prodotti principali ci saranno formaggi vaccini prodotti in alpeggio, formaggi caprini di altissima qualità, vini naturali, birra artigianale, capi di abbigliamento e accessori in tessuti naturali per donne e bambini cuciti a mano, nocciole, cereali, farine macinate a pietra, mais antichi piemontesi, grano saraceno, avena e legumi biologici, riso naturale non raffinato, miele biologico e derivati, verdure di stagione, ortaggi freschi e trasformati, funghi, frutta, succhi, confetture, composte, salse, prodotti tipici a base di castagne, alimentari e cosmetici derivanti da lavanda e zafferano. Campane tibetane, attività naturopatiche, massaggi ayurvedici, cosmetici di origine biologica. Inoltre borse e zaini artigianali, tè, Infusi, saponi e unguenti naturali, artigianato in carta e bigiotteria alternativa, manufatti in ceramica di produzione propria, giocattoli e altri prodotti in legno realizzati a mano.

Orari: 10.00 – 18.00 Domenica 24 Settembre 2023