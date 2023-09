Scuola, una volontaria: "Tante famiglie non riescono neppure ad avvicinarsi allo scaffale della cancelleria visti i costi"

“Perché piangi?” “La maestra mi ha detto che questi pennarelli non vanno bene, devo portare i Giotto!”

La mia risposta come volontaria, che si occupa della distribuzione di materiale didattico offerto con tanta generosità dai clienti della COOP nell’ambito della raccolta effettuata sabato 9 settembre 2023, è stata lapidaria: ”Si vergogni la maestra che con tanta “meticolosità” ha rimandato al mittente i pennarelli non di marca”.

Molto probabilmente la Signora Maestra non sa che nella sua classe ci sono famiglie che non possono permettersi spese così elevate per il materiale scolastico di “marca”.

La scuola dell’obbligo ha giustappunto l’obbligo di dare istruzione a tutti, anche a coloro che non possono permettersi tutto il corredo richiesto.

Vi sottopongo, per cronaca, cosa comporta un “corredo tipo” per la classe prima elementare: 2 quadernoni a righe con margine, 8 quadernoni a quadretti 5 mm con margine, 8 copertine per quadernoni di colore diverso, un album da disegno fogli F4 ruvidi, 1 risma di carta bianca per fotocopiatrice, un astuccio (completo di colla stick grande, forbici con punta arrotondata, gomma, temperino con serbatoio, matita HB, righello, penna cancellabile blu e rossa, penna a sfera nera, rossa, verde e blu, pennarelli a punta fine e matite colorate), un pacco di fogli colorati per fotocopie o, in alternativa, un album da disegno con fogli colorati, e ancora un flacone di sapone liquido con rotolo di scottex, fazzoletti di carta e carta igienica.

Tutto qui? Eh, no! Questa è solo la lista iniziale, poi, cammin facendo, servirà ancora altro.

Vien da chiedersi se, chi stende questi elenchi, sa quali sono i costi che si devono affrontare per l’acquisto di tutto il materiale.

Forse manca un po' la consapevolezza del fatto che tante famiglie non riescono neppure ad avvicinarsi allo scaffale della cancelleria visti i costi e la specificità dei materiali richiesti.

Mi auguro di cuore che non sia mai la qualità e la quantità del materiale usato a determinare un buon svolgimento dell’anno scolastico, ma la capacità di accogliere, di trasmettere conoscenze e valori e di accompagnare con passione in questi primi fondamentali passi nel cammino della vita.

Grazie e buon anno scolastico