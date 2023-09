Conducente segnala cinghiali sulla strada con i lampeggianti, l'altro si infastidisce e scoppia la lite

Attimi di preoccupazione a Valle San Nicolao, dove è scoppiata una furente lite tra automobilisti nella tarda serata di ieri, 13 settembre.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per calmare gli animi e far luce su quanto accaduto: stando alle prime ricostruzioni, uno dei due conducenti avrebbe segnalato, con i lampeggianti, la presenza di alcuni cinghiali sulla strada all'indirizzo di un'auto che stava arrivando dal senso opposto; l'altro si sarebbe infastidito del gesto e, dopo essersi fermato, avrebbe cominciato a discutere animatamente. Sono in corso i dovuti accertamenti.