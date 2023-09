Amara sorpresa per un residente di Occhieppo Superiore che, dopo aver aperto al porta del garage, ha trovato crollata la parte inferiore del soffitto. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, 10 settembre.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio danneggiato. Ignote, al momento, le cause che hanno portato al cedimento. Non si sarebbero registrati né feriti né danni a cose.