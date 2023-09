Cimitero di Pavignano, una lettrice: "Dobbiamo continuare a portarci l'acqua per i fiori da casa?"

Mi ricordo di aver letto del degrado dei cimiteri del comune di Biella e in un secondo tempo di aver visto una foto del sindaco che faceva partire i lavori di pulizia dalle erbacce. Quindi ha funzionato lamentarsi del degrado nei cimiteri! Beh io vorrei invece fare presente che l'acqua nel cimitero di Pavignano in primavera non è mai stata riaperta e quindi se vogliamo mettere due fiori freschi ai nostri cari dobbiamo portarcela da casa.

In primavera è stato messo al cancello d'ingresso un cartello scritto maldestramente su un pezzo di cartone che l'acqua rimaneva chiusa per probabili perdite, dopo due piogge il cartellone non si leggeva più ma l'acqua è rimasta chiusa per tutta l'estate. Quando hanno tagliato l'erba i tre operai laboriosi, che ho visto lavorare anche sotto la pioggia, l'acqua l'avevano riaperta ma ahimè il giorno dopo era di nuovo chiusa. Quindi avevano sicuramente l'ordine di richiuderla e quindi il comune è a conoscenza dell'eventuale perdita.

Mi chiedo: si riusciranno prima o poi a ripristinare la fontana o dobbiamo continuare a portarcela da casa? Da un anno viaggio con la bottiglia in macchina. Forse mi devo rassegnare e comprare i fiori finti alla mia mamma? Mah!