Philippe Caimmi nuovo Medico di Medicina Generale all'Asl Biella

A seguito del bando regionale per la copertura delle carenze dei Medici di Medicina Generale sul territorio dell’ASLBI, a partire da domani, venerdì primo settembre, il Dott. Philippe Caimmi prenderà servizio a Biella come titolare e sostituirà il Dott. Giuseppe Cattaneo che dalla stessa data andrà in pensione. Philippe Caimmi, biellese, è specialista in cardiochirurgia, nonché dottore di ricerca in medicina clinica e sperimentale ed ecocardiografista clinico.

Dal 2000 fino al 31 agosto ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, come dirigente medico cardiochirurgo ricoprendo anche il ruolo di referente cardiochirurgo per il prelievo di organi e tessuti, di referente dell’Unità di Ricerca e Innovazione e di Dirigente Medico di Direzione Sanitaria.

Ha così commentato il Dott. Caimmi: “Durante questi anni di intensa attività ospedaliera, come altri colleghi, e in particolare durante la pandemia di covid-19, mi sono sempre più convinto della primaria importanza per il SSN dell’attività di Medicina Generale sul territorio tanto da intraprendere questa nuova esperienza nella speranza di poter offrire al paziente un’assistenza medica che rispetto a quella ospedaliera può essere meglio personalizzata, più orientata alla relazione e all’instaurazione di un rapporto umano e professionale più approfondito e duraturo e soprattutto più facilmente accessibile”.