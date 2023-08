"Happy New Year!!! Buon Anno a tutti voi!!! Non sono impazzita, è che da sempre considero il mese di Settembre come l'inizio di un nuovo anno. Quanti di noi pianificano le attività personali e familiari proprio a partire da Settembre: lavoro, scuola, sport, hobbies. Possiamo guardare a questo nuovo inizio in modo passivo: facendo le stesse cose o decidendo di farne di nuove. In fondo, spesso, non è ciò che facciamo che è importante, è come lo guardiamo.

Settembre porta con sé un'aria di novità e opportunità. È un momento ideale per guardare alla tua vita con occhi diversi, riconsiderare le tue priorità e abbracciare il cambiamento con entusiasmo. Proviamo a lasciare i pregiudizi sulle persone e sulle situazioni chiusi a chiave in un armadio. Proviamo a guardarle, ascoltarle e viverle entrambe come se fosse la prima volta che le incontriamo. Cerchiamo, con la mente aperta e il sorriso, il motivo per cui abbiamo fatto quella scelta o elaborato quei pensieri.

Come coach, master PNL e come essere umano, ti assicuro che il tempo che ti prenderai per questa attività sarà fondamentale per vivere serenamente e con il sorriso la tua vita. Il coaching e le tecniche di PNL possono essere potenti strumenti per guidarti in questo viaggio, per trovare le domande giuste per avere una visione più reale della nostra vita e creare obiettivi, e per ringraziare il passato: a volte non è facile farlo da soli. Cercare l'entusiasmo che ci ha guidato nelle scelte fatte e guardare il mondo con altri occhi è fondamentale per rinascere ogni volta, ogni giorno, e come dico sempre: 'Il mondo, il nostro mondo, è come lo vediamo noi e come lo facciamo vedere'."