“Nuova Africa”: Pubblicato il video della nuova poesia di Luca Stecchi.

Nella giornata del primo agosto si sono tenute le riprese del video di Luca Stecchi “Nuova Africa”: un progetto culturale che ha visto il contributo vocale della cantante Valeria Rossi (più volte disco di platino). Ancora una volta, dopo il successo del precedente video di “Amianto”, l’amicizia fra il poeta biellese e la cantante ha portato ad una nuova e proficua collaborazione.

“Nuova Africa” è un brano che è stato registrato lo scorso maggio negli studi di registrazione “Frequenze studio di Monza”, dove Valeria ha messo in voce questo particolare testo, che vede un’immersione in una terra che, per sua stessa natura, lambisce gli aspetti spirituali; l’Africa in cui la stessa Valeria Rossi è nata.



Le riprese sono state effettuate in una zona del biellese che richiama il territorio africano. L’ambito video è stato curato dai videomaker e giornalisti Andre Guasco e Catiuscia Roncoloni, già collaboratori di Telecupole, accompagnati dal signor Giovinetti, in passato assistente di fotografia di grandi maestri come Sorrentino e Bigazzi; il servizio fotografico è stato affidato al fotografo Paolo Canatone. Il montaggio è stato effettuato negli studi biellesi “Lavori sonori” di Piero Sara, mentre la colonna sonora è stata realizzata da Elisa Negro e Nicola Casalegno, componenti del gruppo musicale The Bowman.



La coreografia del video è stata creata da Arianna Quartesan - ballerina e coreografa di fama nazionale - che ha disegnato un momento di ballo per la talentuosa ballerina Ludovica Campus.



Un plauso particolare alla modella Stefania Rutigliano e al salone “La Maison Retró” di Mariantonietta Trotta, per l’assistenza gratuita alle modelle, e Hair Style Michela Labbate e a tutto il suo team.



“Sono veramente contento di poter vantare ancora una volta la collaborazione di grandi personaggi della musica come Valeria Rossi – commenta Stecchi – ma anche del ballo come Arianna Quartesan, che ha creato la coreografia e Ludovica Campus che l’ha realizzata”.