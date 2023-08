DocBi: il racconto manufatturiero attraverso il teatro.

Raccontare la storia industriale attraverso una coinvolgente e “leggera” drammatizzazione teatrale: unitamente a mostre, pubblicazioni e convegni, è questo uno dei modi con cui il DocBi-Centro Studi Biellesi, da qualche anno, divulga i temi del patrimonio industriale. Tutto ciò è reso possibile dal sodalizio con la compagnia Ars Teatrando di Biella, che si è strutturato e rafforzato nel tempo.

Il modello narrativo è stato ripreso ad inizio marzo di quest’anno per i 150 anni della Manifattura Lane Borgosesia. In due giornate di apertura, nel cortile principale e nei locali di rappresentanza storici, Ars Teatrando ha messo in scena cinque quadri che hanno raccontato la storia della grande azienda borgosesiana.

Benché Borgosesia non sia in territorio biellese, essa e la Manifattura Lane Borgosesia rappresentano la porta d’ingresso alla Strada della Lana, l’itinerario che collega la Valsesia, terra di antichi mercati lanieri e di insediamenti tessili di prima grandezza (la stessa Manifattura, il lanificio Loro Piana ecc.), alla Serra, passando per le valli orientali e centrali del distretto biellese, dove, sui rilievi prima e lungo i torrenti poi, è nata, cresciuta e consolidata la tradizione industriale laniera.

Nell’ambito della seconda fase del progetto Woolscape, sabato 26 agosto, i visitatori potranno accedere al cortile principale dell’azienda e ai locali che ospitano gli antichi uffici e le sale di rappresentanza. Due personaggi “misteriosi”, interpretati da Sofia Parola e Frankino Bertuzzi, introdurranno i visitatori alla storia della Manifattura che, fondata dai fratelli Antongini nel 1850 e in seguito guidata per decenni da Giuseppe Magni e da suo figlio Franco, è stata infine rilevata e rilanciata dal gruppo Zegna Baruffa nel 1974.

Nel pomeriggio sono previste tre visite con partenza dal portone principale della Manifattura. Orari: 15,00; 16,00; 17,00.

L’ingresso è libero e gratuito ma, per organizzare i gruppi, è consigliata la prenotazione chiamando in ore mattutine lo 015 766221 oppure scrivendo una mail a fabbricadellaruota@gmail.com.