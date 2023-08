Ha vegliato il padrone morto in casa per cinque giorni, ora Neko cerca una nuova famiglia

Neko, un gattone meraviglioso di 5 kg cerca casa. Ora si trova a Gattopoli, dove lo hanno portato gli agenti della Questura quando lo hanno trovato a fianco al suo padrone deceduto soli 50 anni.

"Solo e spaventato è stato per cinque giorni senza cibo né acqua - si legge nella pagina di Gattopoli Made in Biella - . All'arrivo delle forze dell'ordine si è nascosto per il trambusto, ma è stato tratto in salvo dai poliziotti che non si sono arresi, finché non lo hanno trovato nascosto dietro ad un mobile. Ora si trova al sicuro da noi, è molto spaventato sicuramente confuso, ma per fortuna non sta male ed ha mangiato abbondantemente".

Il micino è già stato visitato dal veterinario, risulta sterilizzato.