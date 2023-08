Ferragosto, ecco cosa fare a Biella e nel Biellese

Eccoci a Ferragosto. Qualche idea per oggi?

- A Cavaglià c'è la festa dei giovani leggi

- Netro, mostra dell'artigianato dalle 16, dalle 17 musica, dalle 19,30 stand gastronomici, alle 22,30 fuochi d'artificio leggi Netro in festa

- Mongrando, festa dell' Assunta: alle ore 11 ci sarà la Santa Messa, dalle 12,30 pranzo, dalle 17 vespri e processione lungo le vie dea paese, dalle 19,30 cena a musica

- Cossato, festa dell'Assunta. Dalle 10 è previsto l'arrivo delle autorità, alle 10,30 la Santa Messa sarà officiata da Monsignor Alceste Catella, Vescovo emerito di Casale Monferrato e alle ore 20 ci sarà la Santa Messa alla Spolina

- Bielmonte, Alle ore 11:00 - 14:00 - 16:30 sessioni di Qi-Gong e Tai Chi per bambini e famiglie (gratuiti); Alle ore 15:00 partenza per la Passeggiata dei bambini con le guide di Overalp verso il Bosco Avventura (gratuita); Non potranno mancare le bancarelle dei produttori del territorio e i piatti della tradizione montana presso il Bar della Panoramica e gli altri ristoranti di Bielmonte Inoltre saranno disponibili il Bosco Avventura, il campo di beach volley, le discese al Rollba Run, le passeggiate sui pony, i laboratori gratuiti a tema LEGO con Andrea Brickoso.

- Oropa, visite al Santuario, salita alla cupola della basilica nuova, alle 21 fiaccolata dell'Assunta nel Chiostro della Basilica Antica

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, FERRAGOSTO AL MUSEO ITINERANTE DELLA RESISTENZA

- Cossato Luna Park

- Biella, al chiostro San Sebastiano, suona l'orchestra piemontese "Roby e la Torpedo Blu": liscio e non solo. Dalle 20.30

- Bioglio, festa dell'Assunta