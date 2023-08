Netro, Agosto in Festa: i preparativi per la giornata di Ferragosto, FOTO

Netro, Agosto in Festa: i preparativi per la giornata di Ferragosto

Sono iniziati, giovedì 10 agosto, gli appuntamenti netresi, che fino ad oggi hanno riscosso grande successo: “Ottima la partecipazione – confermano gli organizzatori – Ma non è finita qui! Da domani (martedì 15) le attività si intensificheranno a favore dell’attesa giornata di Ferragosto, in cui sarà possibile prendere parte alle grigliate, musica dal vivo, fuochi d’artificio e molto altro!”

Domani infatti, i festeggiamenti si faranno più intensi e a partire dalle 14:00, sarà possibile visitare l’Ecomuseo del Ferro; dalle 16:00 alle 24:00, si terrà la 28a Mostra dell’Artigianato e dell’Hobbistica, prodotti tipici in notturna; musica dal vivo in Piazza con “The Italian Mood” e per concludere, alle ore 23:00, il Grande spettacolo pirotecnico.