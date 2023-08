Parcheggio ospedale, avanti con i lavori. Da domani reti arancioni ancora in via Alberetti a Biella

Parcheggio ospedale, avanti con i lavori. Da domani reti arancioni ancora in via Alberetti

Avanti tutta con il cantiere del parcheggio dell'ospedale a Ponderano: la Gestopark, la ditta che ha vinto l'appalto per la gestione, ha fatto una nuova richiesta di ottenere una occupazione suolo pubblico per eseguire lavori di riqualificazione viabilità Ospedale.

In particolare, è istituita la sospensione della circolazione veicolare in via Alberetti (area in Biella), dall’ultimo ingresso posto a sud dell’area di sosta (escluso) a strada Ara dalle ore 00.00 di domani 07.08.2023 alle 24.00 del 11.08.2023. L'area del cantiere è molto piccola, di appena mq 20,00.

Nei mesi scorsi erano girati in provincia i fogli per raccogliere firme e dire di no all’istituzione di parcheggi a pagamento, ma il progetto va comunque avanti. Resteranno gratuiti solo 51 posti. E resterà gratuita la sosta per i circa 2 mila dipendenti e per gli operatori di cooperative, che saranno dotati di un’apposita tessera free. Per gli altri il costo sarà di un euro al giorno, con la prima mezz’ora gratuita.