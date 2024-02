Ospedale di Biella: si accendono i parchimetri

Ospedale di Biella: dopo anni di discussioni e di polemiche, la sosta diventerà a pagamento al costo di un euro al giorno, con la prima mezz'ora gratuita. In questi giorni si stanno distribuendo i pass per i dipendenti Asl Bi, e martedì prossimo, il 20 febbraio, entreranno in funzione i parchimetri.

La scelta della tariffa unica e le modalità della sua applicazione erano state decise dall’assemblea di tutti i Sindaci biellesi e adottate nell’anno 2016, mentre, nel 2017 il Comune di Ponderano aveva indetto una gara per la gestione del parcheggio, che era poi stata vinta dalla ditta Gestopark di Savona.

Nell'aprile 2021 il Comune di Biella e quello di Ponderano avevano raggiunto un accordo sulla gestione: alcuni stalli del parcheggio denominato P1 ai confini tra Biella e Ponderano (in totale 51 parcheggi) sarebbero restati gratuiti e a sosta libera dal pagamento. E così sarà. Si tratta di quelli riservati ai volontari che ruotano attorno all'ospedale.

L'Avis Biella fin dal primo giorno si è impegnata a garantirne la gratuità ai volontari che si recano presso il centro trasfusionale per la donazione, e anche per loro si stanno definendo i dettagli.